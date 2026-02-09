Carlos Reinoso y Antonio Santos 'calientan' el Clásico Chivas vs. América
La leyendas del América hablaron sobre el presente del cuadro rojiblanco.
El Clásico Nacional entre Chivas y América llegó muy rápido a este Clausura 2026 de la Liga MX donde ambos equipos viven realidades distintas, sin embargo, Carlos Reinoso lanzó un picante mensaje para ir ‘calentando’ el encuentro.
En entrevista con David Faitelson el ‘Maestro’ y Carlos Antonio Santos señalaron que el clásico más importante de las Águilas es contra Chivas a pesar de que en los últimos torneos el Rebaño dejó de ser protagonista.
“La gente sigue apoyando a Chivas, hoy han ganado tres partidos y están enloquecidos”, mencionó Reinoso entre risas a lo que respondió Carlos Santos con otro picante mensaje: “Vamos a darle chance a las Chivitas”.
“Los clásicos le pertenecen a la afición y la afición de Chivas y América hacen los clásicos y uno los representa”, mencionó Carlos Reinoso.
“No lo podemos cambiar, la historia habla por eso hay una jerarquía; Clásico y Clásico Joven”, indicó Antonio Carlos Santos.
Chivas y América se enfrentarán en el Clásico Nacional el próximo sábado 14 de febrero como parte de la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.
El Rebaño llega como líder tras cinco triunfos consecutivos, por su parte, las Águilas suman ocho puntos tras dos triunfos y dos empates.