Liga MX Henry Martín habla de sus lesiones y la relación que se rompió con la afición El delantero del América dijo no entender a sector del público que pedía su salida del equipo.

Henry Martín regresó a la actividad con América tras largos meses de ausencia en el juego ante Necaxa, duelo en el que golearon y el delantero estuvo cerca de anotar.

En entrevista exclusiva con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, Henry Martín se sinceró y habló sobre el tiempo que estuvo lejos del campo de juego y lo que sintió al escuchar a la afición que se le volteó, de ser el gran protagonista para convertirse en un jugador que se tiene que ir.

“Yo venía de dar todo al equipo, de que el equipo había ganado todo y que en pocos meses la gente se olvide de eso y diga, 'ah, ya no está, ya se tiene que ir'. Apenas en diciembre estábamos levantando la copa, yo fui quien la levantó, estábamos celebrando, calificamos', fui parte importante de ese tricampeonato y te das cuenta de que por más que hagas, la gente no va a estar feliz”.

“ Yo no trabajo para la gente, yo no me esfuerzo por la gente, yo me esfuerzo por mí, por mi familia, por la gente que me quiere, si se puede dar alegrías a la afición, si se puede dar alegrías a lo externo, felicidades, pero primero estoy yo, primero está mi familia y creo que eso es lo primordial y eso es lo que todo futbolista o todo deportista se tiene que enfocar, porque si te enfocas en todo lo externo, estás muerto. Perdón, pero estás, estás acabado, es duro, sí, pero es la realidad.

Henry Martín explica sus lesiones

El delantero del América habló sobre las lesiones que lo alejaron del terreno de juego y cómo no se explicaba cómo no salía de una cuando ya estaba sufriendo otra.

“Empecé con el tendón de Aquiles y no le di pausa. Cuando le di la pausa es porque yo ya no podía caminar, no podía ni pisar. Me sometieron a una mini cirugía en Guadalajara, me recupero, pero después, rehabilitando y estar claramente protegiendo esa pierna, se me viene un desgarre del isquio eso me deja todavía más tiempo fuera cuando voy a regresar, eh, me pegan un pelotazo en la cabeza que me da una contusión, eran cosas que no te explicabas”.

Henry Martín y América visitarán a Chivas en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX el próximo sábado 14 de febrero, pero antes enfrentarán la vuelta del torneo de Concacaf ante el Olimpia.