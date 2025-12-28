Liga MX Miguel Borja ya está en México para reportar con Cruz Azul El atacante presentará los exámenes médicos para ser presentado en los próximos días.

Por: Raúl Martínez

Video El flamante refuerzo de Cruz Azul ya está en México

El colombiano, Miguel Borja, llegó a la Ciudad de México para reportar con el cuadro de Cruz Azul de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

A su llegada el ex jugador de River Plate no dio declaraciones y se espera que este lunes presente los exámenes médicos para poder firmar con la Máquina.

Se tiene previsto que Miguel Borja firme por los próximos dos años y el anuncio oficial se haga en los primeros días de enero.

El atacante colombiano llegó en el momento indicado a Cruz Azul y a que será esta semana cuando los dirigidos por Nicolas Larcamón comiencen la pretemporada de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

Cabe destacar que Miguel Borja rechazó ofertas de varios equipos del futbol mexicano así como del histórico Boca Juniors.