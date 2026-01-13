    Liga MX

    Contratación de Miguel Borja se complica y vuelve a Colombia

    El ex delantero de River Plate no ha logrado concretar su contratación con La Máquina por problemas administrativos.

    Por:
    TUDN
    Video Se complica fichaje de Miguel Borja en Cruz Azul y regresa a Colombia

    Miguel Borja, atacante colombiano proveniento del Rivel Plate, regresó a Colombia una vez que no ha podido concretar su fichaje con Cruz Azul por problemas administrativos, pero se espera que en los próximos días se resuelva su situación y regrese a México.

    Así lo dio a conocer Adrián Esparza, de TUDN, que además explicó que Borja no ha podido contratarse con el equipo de la Liga MX por un tema de cupos de no formados en México de La Máquina.

    "Esa ha sido la traba principal, por lo que no ha podido quedar ya el tema del registro, pese a que salen Nacho Rivero y Lorenzo Faravelli, llega Palavecino, pero también Camilo Candido ocupa una plaza de no formado en México", explicó.

    Y lo que espera Cruz Azul es que salga un jugador no formado en México. " Ya sea Cándido o Bogusz", aseguró.

    Siempre con información de Esparza, ambos jugadores están cercanos a dejar a los celetes: " Cándido a una mejor liga en Sudamérica o incluso a un equipo de la Liga MX por medio de algún préstamo, ya algún equipo preguntó por él".

    Por su parte, lo de Bogusz no solo tiene el ofrecimiento de Houston Dynamo, "si no hay otra liga que podría llegar con una muy buena oferta", explicó

    Borja vuelve pues a Colombia únicamente a dejar a su familia, " tiene planeado regresar y en Cruz Azul tienen contemplado su regreso en los siguientes días. En Cruz Azul confían en que se va a dar el fichaje en cuanto se libere esa plaza de no formado en México".

    Antes de marcharse a Colombia, el delantero se entrenó por su cuenta varios días. Borja viene de disputar 159 partidos con River Plate en los que registró 62 partidos y 10 asistencias en tres años y medio.

    Video ¡Revelado! ¿Por qué Miguel Borja no puede jugar con Cruz Azul en la Jornada 1?
    Liga MXCruz AzulMiguel Borja

