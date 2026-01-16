    Liga MX

    Top 10 de refuerzos que no lograron brillar en Chivas de Guadalajara

    Guadalajara ha tenido un largo historial de refuerzos que no han podido destacar como Rojiblanco.

    Alonso Ramírez
    A lo largo de la historia, Chivas ha tenido problemas para realizar fichajes de “calidad” en la Liga MX, al ser el único equipo en jugar con solo mexicanos, no le es fácil traer a sus filas a los mejores del momento.

    Hay dos discusiones que siempre se presentan cuando un jugador mexicano destaca en otro equipo que no sea Guadalajara, la primera es que siempre se lo ofertan más caro de lo normal, algo que en teoría no debería ser, pero tampoco hay pruebas de ello.

    La segunda es el problema o lo complicado que le resulta al conjunto Rojiblanco formar jugadores, algo que en los últimos años no ha logrado hace como en otros tiempos.

    Las ocasiones que ha logrado contratar a jugadores de renombre o que pasan por un buen momento han sido varios, pero pocos han logrado destacar y brillar como en sus equipos anteriores, no se sabe qué sucede que sufren un bajón de juego considerable.

    Top 10 de refuerzos que no brillaron en Chivas


    El tema viene a raíz de los fallidos refuerzos con Erick Gutiérrez y Alan Pulido que no entran más en planes del Rebaño Sagrado en este actual Clausura 2026.

    • Oribe Peralta

    El Cepillo llegó de América, desde ese momento fue una contratación polémica, venía de tener grandes torneos en Coapa, goles y asistencias, llegó a Guadalajara y se apagó, solo marcó dos goles, uno en Copa MX y el otro en Liga MX.

    • Santiago Ormeño

    Otro fichaje que levantó polémica en Club Guadalajara desde su llegada, su doble nacionalidad y su participación con la Selección de Perú desató la pelea de tener a un no mexicano en Chivas. Pasado este tema, en lo futbolístico no le fue bien, jugó poco y no pudo mostrar lo que hacía en Puebla.

    • Víctor ‘Pocho’ Guzmán

    Parecería que en Chivas les gustan los problemas, con Guzmán hubo uno complicado, cuando se anunció su llegada a Guadalajara también se informó que había dado positivo en doping, por lo que el jugador regresó a Pachuca. Un segundo intento se hizo y se logró, el Pocho, un mediocampista que rompía la Liga MX con los Tuzos y que consiguió un par de títulos, no pudo emularlo en Chivas, tuvo destellos, marcó 25 goles en los torneos que estuvo, además su salida no fue en los mejores términos.

    • Carlos ‘Gullit’ Peña

    El gran mediocampista que trajo del Ascenso al León, lo hizo Bicampeón y que fue Mundialista en Brasil 2014, ese jugador llegó con gran expectativa al Rebaño Sagrado, en su primer torneo cargó con el equipo, fue pieza clave, pero después vinieron problemas, lesiones y caos extra-cancha que terminó con su gran nivel.

    • Erick ‘Guti’ Gutiérrez

    El flamante refuerzo, proveniente de Europa, del PSV Eindhoven para ser precisos, se le vio como una solución a los problemas del medio campo del equipo, pero tampoco hizo un buen papel, también tuvo algunos juegos importantes, pero nada a destacar.

    • Alan Mozo

    El defensa lateral llegó de Pumas con buenas referencias, entregó garra, goles importantes, pero no logró hacerse de la titularidad, aunque fue un buen recambio en los torneos que disputó con la playera Rojiblanca.

    • Alexis Vega

    El Diablo, un jugador de grandes cualidades que prometía terminar con la sequía goleadora de Guadalajara, pero tampoco pudo consolidarse, claro que hizo goles, pero las lesiones y algunos problemas fuera del campo de juego terminaron con su potencial, no logró hacer lo que en su momento hizo y ha hecho en Toluca.

    • Javier ‘Chicharito’ Hernández

    Un regreso esperado por toda la afición de Chivas y de México fue este, que Chicharito, el máximo goleador de la Selección Mexicana volviera a Guadalajara para coronar su carrera y ser el referente que se necesitaba. Después de una presentación espectacular, vinieron los dolores de cabeza, solo tres goles, en dos años, uno en Liga MX, otro en un amistoso y el último en la Concachampions.

    • Cade Cowell

    El Vaquero, un fichaje más de los polémicos por la doble nacionalidad, en San José Earthquakes mostró buen nivel y cosas interesante como su velocidad y regate, así lo mostró en su tiempo en Chivas, pero no pudo hacerlo en la Liga MX.

    • Uriel Antuna

    El Brujo provenía de la MLS, en el Galaxy mostró calidad, dinamismo y claridad de cara al gol, pero en Chivas sufrió un cambio radical en su forma de juego, un cambio que lo llevó a indisciplinas que mermaron su nivel de juego.

