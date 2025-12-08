    Liga MX

    Toluca vs. Tigres: Fechas y horarios de la Final del torneo Apertura 2025

    ¿Bicampeonato de los Diablos o llegará la Novena a las vitrinas universitarias?

    Fecha y horarios de la Final Apertura 2025
    Fecha y horarios de la Final Apertura 2025
    Imagen Mexsport

    La espera ha terminado luego de que la Liga MX diera a conocer las fechas y horarios de la Final del Apertura 2025 a disputarse a dos partidos entre Toluca y Tigres.

    La Final inédita entre Diablos Rojos y Universitarios se disputará de la siguiente forma:

    La ida se jugará el jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario a las 8pm, hora del centro de México, 9pm del Este y 6pm del Pacífico de Estados Unidos.

    La vuelta se disputará el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez a las 7pm hora del centro de México, 8pm del ET y 5pm del Pacífico de Estados Unidos.

    Toluca busca hacerse de su primer bicampeonato en torneos cortos, mientras que Tigres busca alcanzar su noveno título en el futbol mexicano de Primera División.

    Tigres obtuvo su boleto a la final tras eliminar a Cruz Azul en semifinales, mientras que Toluca hizo lo mismo ante Monterrey, confirmando así la hegemonía de los dos mejores clubes durante la fase regular, ya que los Diablos quedaron como superlíderes seguidos de los regiomontanos.

    FECHA Y HORARIOS DE LA FINAL ENTRE TOLUCA VS. TIGRES

    FINAL DE IDA

    • Tigres vs. Toluca
    • Estadio Universitario
    • Jueves 11 de diciembre
    • 8pm centro de México, 9pm ET

    FINAL DE VUELTA

    • Toluca vs. Tigres
    • Estadio Nemesio Diez
    • Domingo 14 de diciembre
    • 7pm centro de México, 8pm ET
