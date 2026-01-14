Liga MX Toluca vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 El campeón se presenta frente a su afición tras el bicampeonato frente a unos Guerreros urgidos de triunfo y sorpresas.

Video Así puedes ver el Toluca vs. Santos de la Jornada 2 del Clausura 2026

Toluca vs. Santos Laguna se juega en el cierre de la Jornada 2, Fecha Doble, la primera de la Liga MX Clausura 2026 en lo que es también la presentación de los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez tras el bicampeonato del futbol mexicano.

El cuadro mexiquense llega con un triunfo a cuestas tras vencer a Monterrey en el Gigante de Acero en el arranque del torneo y con un cuadro alterno que pudiera ser similar para evitar una recarga física en varios de sus jugadores titulares habituales.

HORARIO Y DÓNDE VER EL TOLUCA VS. SANTOS DE LA JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2026

Santos Laguna, por su parte, llega tras perder en casa ante Necaxa en lo que se augura un torneo difícil en busca de evitar los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Toluca, además, llega con dos victorias consecutivas sobre los de Torreón en Liga MX, aunque como local, los escarlatas registran cinco victorias al hilo; la última vez que Santos Laguna ganó en la capital mexiquense fue en el Apertura 2020 por 1-2.