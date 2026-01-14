HORARIO Y DÓNDE VER EL TOLUCA VS. SANTOS DE LA JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2026

    Liga MX

    Toluca vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

    El campeón se presenta frente a su afición tras el bicampeonato frente a unos Guerreros urgidos de triunfo y sorpresas.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Así puedes ver el Toluca vs. Santos de la Jornada 2 del Clausura 2026

    Toluca vs. Santos Laguna se juega en el cierre de la Jornada 2, Fecha Doble, la primera de la Liga MX Clausura 2026 en lo que es también la presentación de los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez tras el bicampeonato del futbol mexicano.

    El cuadro mexiquense llega con un triunfo a cuestas tras vencer a Monterrey en el Gigante de Acero en el arranque del torneo y con un cuadro alterno que pudiera ser similar para evitar una recarga física en varios de sus jugadores titulares habituales.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves y hace promesa
    2:21

    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves y hace promesa

    Liga MX
    Mateusz Bogusz cada vez más cerca de Houston Dynamo
    1 mins

    Mateusz Bogusz cada vez más cerca de Houston Dynamo

    Liga MX
    Cuando Cruz Azul fue campeón en Puebla en Liga MX
    2 mins

    Cuando Cruz Azul fue campeón en Puebla en Liga MX

    Liga MX
    Horario y dónde ver América vs. Atlético de San Luis de Jornada 2 del Clausura 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver América vs. Atlético de San Luis de Jornada 2 del Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026
    2 mins

    Cruz Azul vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

    Liga MX
    Socavón casi lesiona a futbolista de Mazatlán durante el juego vs. Puebla
    1 mins

    Socavón casi lesiona a futbolista de Mazatlán durante el juego vs. Puebla

    Liga MX
    ¿Se debería preocupar Cruz Azul por el Estadio Cuauhtémoc?
    2:05

    ¿Se debería preocupar Cruz Azul por el Estadio Cuauhtémoc?

    Liga MX
    El triunfo de Chivas en Juárez “da mucho valor” para Milito
    2:00

    El triunfo de Chivas en Juárez “da mucho valor” para Milito

    Liga MX
    Partidos del miércoles 14 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX
    3 mins

    Partidos del miércoles 14 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    Liga MX
    Domenec Torrent estalla en conferencia de prensa cuando le preguntan por Antoine Griezmann
    2 mins

    Domenec Torrent estalla en conferencia de prensa cuando le preguntan por Antoine Griezmann

    Liga MX

    HORARIO Y DÓNDE VER EL TOLUCA VS. SANTOS DE LA JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2026

    Santos Laguna, por su parte, llega tras perder en casa ante Necaxa en lo que se augura un torneo difícil en busca de evitar los últimos lugares de la tabla de posiciones.

    Toluca, además, llega con dos victorias consecutivas sobre los de Torreón en Liga MX, aunque como local, los escarlatas registran cinco victorias al hilo; la última vez que Santos Laguna ganó en la capital mexiquense fue en el Apertura 2020 por 1-2.

    • Cuándo es el Toluca vs. Santos de la Jornada 2 de Liga MX: el partido es el miércoles 14 de enero en el Estadio Nemesio Diez.
    • A qué hora es el Toluca vs. Santos de la Jornada 2 de Liga MX: el juego inicia a las 21:05 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 22:05 horas tiempo del Este, 21:05 horas tiempo del Centro y 19:05 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Toluca vs. Santos de la Jornada 2 de Liga MX: sigue la transmisión en vivo por la señal de Canal 5, TUDN y ViX en México; en Estados Unidos va por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
    Relacionados:
    Liga MXTolucaSantos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX