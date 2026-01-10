Liga MX Santos vs. Necaxa: con todo y oso de Unsain los Rayos mantienen su dominio ante Guerreros Un gol de vestidor de Agustín Oliveros, Tomás Badaloni y el refuerzo estelar Julián Carranza, los Rayos ganaron en la primera jornada de la Liga MX Clausura 2026.

Video Resumen | Necaxa de visita vence a Santos y se lleva los tres puntos

Los Rayos del Necaxa iniciaron de forma ilusionante la Liga MX Clausura 2026 con triunfo contundente sobre Santos Laguna en el TSM con el debut de la mayor parte de sus refuerzos e incluso con el estreno goleador del delantero estelar Julián Carranza.

PUBLICIDAD

Agustín Almendra no estuvo ni en la banca, por lo que se debe aguardar a verlo en la cancha con su nuevo equipo entre los refuerzos estelares del conjunto de Aguascalientes para este semestre futbolístico previo al Mundial 2026.

Fue un contrarremate en el área chica al 4’ el primer gol del partido por medio de Agustín Oliveros para Necaxa; Tomás Badaloni marcó el segundo a pase de Rosero apenas 10 minutos después.

La desventaja se acortó para Santos Laguna con gol de Lucas di Yorio al 28’ con disparo con poco ángulo de gol a primer poste y que pasó por entre las piernas de Unsain, os del portero rojiblanco.

Para el segundo tiempo, los Guerreros se quedaron con un jugador menos luego de la expulsión de Javier Abella al 52’ pordetener a Ricardo Monreal con una falta cuando se perfilaba solo a la portería con posibilidad de gol.

Di Yorio tenía el empate al 73’, pero Unsaín le tapó con la cara. Más tarde, al 86’, se revisó en el VAR una jugada de potencial penal a favor del Necaxa de Cristian Dajome sobre Franco Rossano y el central Luis Alfredo García marcó la infracción a favor de los Rayos.

Cobró de penal Julián Carranza, proveniente del Leicester City y cuya carta pertenecía al Feyenoord en lo que fue su debut en la Liga MX con Necaxa y anotó 90+1’ para el 1-3 definitivo del encuentro que dio los tres puntos a los Rayos.

Con ello, son ya tres triunfos consecutivos de Necaxa ante Santos Laguna en la Liga MX. La última vez que jugaron entre sí en el TSM ganaron los albiverdes 3-2, el último triunfo anterior de los Rayos en casa del conjunto de Torreón fue un 2-5 en el Apertura 2023.

Con esta victoria, son ya cinco partidos consecutivos del Necaxa sin perder en Liga MX, última derrota fue un 5-2 ante Tigres en el Volcán, además fue el tercero seguido son caer en condición de visitante.