México 2026 Marcel Ruiz sale lesionado del San Diego vs. Toluca y otra vez hay alarmas Una vez más, la Selección Mexicana está en vilo por otro de sus integrantes.

Video Marcel Ruiz sale lesionado y hay duda otra vez en Selección Mexicana rumbo al Mundial y el Toluca

Marcel Ruiz, jugador de los Diablos Rojos del Toluca, encendió las alarmas no solo con la escuadra escarlata, también con la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

El elemento del Toluca abandonó el encuento a los 40' después de que, tras una entrada, se tiró al suelo y pareció quejarse de molestias en la rodilla.

PUBLICIDAD

Por unos momentos, Marcel Ruiz se llevó las manos al rostro. Las asistencias médicas entraron al campo del Snapdragon Stadium en instantes de auténtica tensión.

La camilla no fue necesaria, Marcel Ruiz abandonó el campo por su propio pie, aunque se está a la espera del reporte médico para saber la gravedad de su lesión.