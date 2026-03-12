    México 2026

    Marcel Ruiz sale lesionado del San Diego vs. Toluca y otra vez hay alarmas

    Una vez más, la Selección Mexicana está en vilo por otro de sus integrantes.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Marcel Ruiz sale lesionado y hay duda otra vez en Selección Mexicana rumbo al Mundial y el Toluca

    Marcel Ruiz, jugador de los Diablos Rojos del Toluca, encendió las alarmas no solo con la escuadra escarlata, también con la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

    El elemento del Toluca abandonó el encuento a los 40' después de que, tras una entrada, se tiró al suelo y pareció quejarse de molestias en la rodilla.

    PUBLICIDAD

    Por unos momentos, Marcel Ruiz se llevó las manos al rostro. Las asistencias médicas entraron al campo del Snapdragon Stadium en instantes de auténtica tensión.

    La camilla no fue necesaria, Marcel Ruiz abandonó el campo por su propio pie, aunque se está a la espera del reporte médico para saber la gravedad de su lesión.

    Todo esto ocurre un día después de que Luis Ángel Malagón sufriera una lesión en el Philadelphia vs. América y está confirmado que se perderá el Mundial 2026.

    México 2026Mundial 2026

