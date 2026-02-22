    Liga MX

    Raphael Veiga se 'roba' el show de Bad Bunny en Brasil

    Un americanista se hizo presente en la presentación del 'Conejo Malo' en Sao Paulo.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Aficionado aparece con playera de Raphael Veiga en concierto de Bad Bunny

    Después de que Raphael Veiga se estrenará con el América, un aficionado presumió el refuerzo de las Águilas en pleno concierto de Bad Bunny en la Ciudad de Sao Paulo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Pumas vs. Monterrey | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 7 del Clausura 2026
    1 mins

    Pumas vs. Monterrey | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 7 del Clausura 2026

    Liga MX
    Suspenden el Querétaro vs. Juárez por seguridad tras abatimiento de El Mencho
    1 mins

    Suspenden el Querétaro vs. Juárez por seguridad tras abatimiento de El Mencho

    Liga MX
    Querétaro vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026
    2 mins

    Querétaro vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026

    Liga MX
    Pumas vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026
    2 mins

    Pumas vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026

    Liga MX
    Resumen | Tijuana sigue sin ganar en casa, empata con Mazatlán
    9:56

    Resumen | Tijuana sigue sin ganar en casa, empata con Mazatlán

    Liga MX
    ¡Se salvó Tijuana! Ni tiro, ni pase, Mazatlán deja ir una clara
    1:17

    ¡Se salvó Tijuana! Ni tiro, ni pase, Mazatlán deja ir una clara

    Liga MX
    ¡Mala suerte de Xolos! Ovalle empuja el balón para el empate de Mazatlán
    1:16

    ¡Mala suerte de Xolos! Ovalle empuja el balón para el empate de Mazatlán

    Liga MX
    Milito explota en rueda de prensa de Chivas tras perder ante Cruz Azul
    2 mins

    Milito explota en rueda de prensa de Chivas tras perder ante Cruz Azul

    Liga MX
    El eufórico festejo de Nicolás Larcamón tras el triunfo en el Cruz Azul vs. Chivas
    1 mins

    El eufórico festejo de Nicolás Larcamón tras el triunfo en el Cruz Azul vs. Chivas

    Liga MX
    ¿Maradona? Nacho Rivero mete golazo con la mano y termina amonestado
    1:15

    ¿Maradona? Nacho Rivero mete golazo con la mano y termina amonestado

    Liga MX

    Y es que un asistente acudió a la presentación del ‘Conejo Malo’ en el Allainz Parque, antigua casa de Veiga, con la playera del cuadro Azulcrema y el número 23 en la espalda, digito que utiliza el jugador brasileño con las Águilas.

    Este momento dio de que hablar en redes sociales al mostrar que América está ganando afición en Brasil gracias al reciente fichaje de Rahael Veiga y también el de Vinicius Lima.

    Veiga era uno de los referentes del conjunto del Palmeiras al ganar diversos títulos entre los que destacan dos Copa Libertadores y dos títulos de liga.

    Y tras su salida del Verdao quedó demostrado que los brasileños quedaron agradecidos con Veiga y ahora apoyan su paso por el América donde busca ganar títulos.

    Veiga disputó su tercer encuentro con América en el Clausura 2026 y en su primera titularidad con las Águilas ante Puebla anotó su primer gol en la Liga MX.

    Video Jardine ve similitudes entre Raphael Veiga y Diego Valdés
    Relacionados:
    Liga MXAméricaRaphael Veiga

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX