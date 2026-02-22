Liga MX Raphael Veiga se 'roba' el show de Bad Bunny en Brasil Un americanista se hizo presente en la presentación del 'Conejo Malo' en Sao Paulo.

Por: Raúl Martínez

Video Aficionado aparece con playera de Raphael Veiga en concierto de Bad Bunny

Después de que Raphael Veiga se estrenará con el América, un aficionado presumió el refuerzo de las Águilas en pleno concierto de Bad Bunny en la Ciudad de Sao Paulo.

Y es que un asistente acudió a la presentación del ‘Conejo Malo’ en el Allainz Parque, antigua casa de Veiga, con la playera del cuadro Azulcrema y el número 23 en la espalda, digito que utiliza el jugador brasileño con las Águilas.

Este momento dio de que hablar en redes sociales al mostrar que América está ganando afición en Brasil gracias al reciente fichaje de Rahael Veiga y también el de Vinicius Lima.

Veiga era uno de los referentes del conjunto del Palmeiras al ganar diversos títulos entre los que destacan dos Copa Libertadores y dos títulos de liga.

Y tras su salida del Verdao quedó demostrado que los brasileños quedaron agradecidos con Veiga y ahora apoyan su paso por el América donde busca ganar títulos.

Veiga disputó su tercer encuentro con América en el Clausura 2026 y en su primera titularidad con las Águilas ante Puebla anotó su primer gol en la Liga MX.