Liga MX Efraín Juárez tras la victoria de Pumas: "No trabajo para callar bocas" El estratega aseguró que Pumas va paso a paso y que hay cosas que mejorar

Después del triunfo de Pumas sobre Monterrey, Efraín Juárez fue directo y aseguró que no “ trabaja para callar bocas" luego de las críticas que ha recibido.

En conferencia de prensa el estratega de los Universitarios destacó el trabajo que ha tenido su equipo para estar invictos y en la parte alta de la tabla del Clausura 2026.

“ Nunca he trabajado para callar bocas, he trabajado para dar resultados toda la vida… y esto se lo debo a los jugadores, no ha sido fácil, hemos sufrido"

“Allá adentro se ha llorado y sufrido, hoy con esfuerzo, dedicación y con el trabajo… y sabía que era cuestión de todo embonara, los refuerzos que trajimos, la gente que está aportando y entendiendo y hoy se refleja”

“ Vamos paso a paso falta muchísimo en el torneo, pero es un inicio que queríamos y a pesar de todo lo que ha habido alrededor, que es parte y más cuando estás en este club siempre hay cosas, pero hoy hay cosas que mejorar”, señaló que Efraín Juárez.

Con el triunfo sobre Monterrey, los Pumas llegaron a 15 puntos para mantenerse en la tercera posición del torneo por detrás de Chivas y Cruz Azul, primero y segundo lugar respectivamente.