    Torrent revela el consejo que le dio a Efraín Juárez tras el Pumas vs. Monterrey

    El técnico de Rayados resaltó el trabajo de Efraín Juárez en Pumas y lo felicitó tras perder ante él.

    Kevin R. Yu
    Tras perder 2-0 ante Pumas, Domenec Torrent, técnico del Monterrey, felicitó a Efraín Juárez por el trabajo que ha hecho al frente del equipo universitario y de paso le dio un consejo.

    Liga MX

    Le he dicho que no se enoje tanto como lo hago yo a veces con la prensa. Me está pasando a mí y lo tengo que mejorar. Céntrate en el campo que lo haces muy bien”, mencionó el estratega español en rueda de prensa tras el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026.

    Con la derrota de Chivas ante Cruz Azul, Pumas y Toluca son los únicos equipos que se mantienen invictos en la Liga MX. El club de la UNAM marcha en el tercer lugar de la tabla con 15 puntos, a uno de La Máquina y a tres del Rebaño.

    “A mí me encantan los equipos que tienen memoria. Lo he felicitado porque más allá de los resultados es un equipo muy reconocible. No le voy a dar ningún consejo porque creo que está haciendo una labor buena”, señaló Torrent sobre los Pumas de Efraín Juárez.

    Monterrey tuvo la posesión del esférico en el Estadio Olímpico Universitario, sin embargo, carece de la efectividad que tiene Pumas, quien incluso pudo ganar el partido con un marcador más abultado.

    “El balón no sirve para nada si no eres efectivo. Hemos tenido el 65 por ciento, 25 disparos a portería, 10 paradas de portero. El primer gol era evitable y el segundo es un córner”, dijo Torrent.

    Rayados descendió al noveno lugar de la tabla con 10 puntos. El conjunto regio tendrá su revancha cuando reciba a Cruz Azul el próximo sábado 28 de febrero en la Jornada 8.

