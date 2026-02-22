Liga MX Pumas vs. Monterrey | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 7 del Clausura 2026 Los Rayados buscan quitarle el invicto al conjunto universitario en el estadio Olímpico.

Pumas y Rayados se enfrentan en la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX donde los Universitarios buscan mantener el invicto en el torneo, mientras que Monterrey busca escalar posiciones.

El cuadro del Pedregal llega este compromiso tras derrotar de visita a Puebla en la jornada anterior que lo colocó en la parte alta de la tabla.

Al igual que los Universitarios, Monterrey llega al partido tras derrotar el pasado fin de semana al León.