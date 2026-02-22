    Liga MX

    Keylor Navas respalda a José Caicedo frente a la afición de Pumas en C.U.

    El portero costarricense tuvo un gesto inolvidable con el colombiano tras la victoria ante Monterrey.

    Por:Kevin R. Yu
    Video El humilde gesto Keylor Navas con José Caicedo en Pumas


    Tras el triunfo de Pumas sobre Monterrey por marcador de 2-0, Keylor Navas tuvo un gesto con José Caicedo frente a la afición universitaria en C.U. que el futbolista colombiano nunca olvidará.

    Al término del partido de la Jornada 7 del Clausura 2026, los jugadores realizaron el tradicional Goya hacia una de las gradas laterales del Estadio Olímpico Universitario para agradecer a la afición auriazul por el apoyo.

    Cuando los futbolistas universitarios se dirigían a los vestidores, Keylor Navas se separó del grupo y llamó a José Caicedo para abrazarlo, señarlo y aplaudirle.

    El gesto del portero costarricense llega en medio de las críticas que ha sufrido el mediocampista colombiano por sus actuaciones en el Torneo Clausura 2026.

    Cabe recordar que, Caicedo tuvo que cerrar sus redes sociales tras ser abucheado y duramente criticado por el error que cometió ante Querétaro en la Jornada 1.

    Incluso, la directiva de Pumas analizó su salida una vez comenzado el torneo, sin embargo, no llegaron ofertas por el mediocampista colombiano de 23 años.

    Caicedo jugó dos minutos del Pumas vs. Monterrey al entrar de cambio por Robert Morales al minuto 88; el colombiano no jugaba en Liga MX desde la Jornada 4 ante Santos.

    Video Resumen | Álvaro Angulo clava doblete vs. Rayados y pone a Pumas en el Top 3 del campeonato
