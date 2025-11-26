Tijuana vs. Tigres se espera que sea un partido intenso a la ofensiva en el que se esperan goles tanto en la ida como en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025 luego de que Xolos se clasificara por la vía del Play-In, donde eliminó a FC Juárez, que a la postre también clasificó.

Xolos tratará de sacudirse las cuatro derrotas consecutivas que tiene frente al conjunto de la UANL y de las cuales en las tres más recientes e fue en blanco; el último triunfo del cuadro fronterizo ante el conjunto regio fue en noviembre de 2023 por 2-0.

PUBLICIDAD

Estos son los últimos juegos entre Tijuana y Tigres en Liga MX:

Tigres 2-0 Tijuana, octubre de 2025

Tigres 4-0 Tijuana, enero de 2025

Tijuana 0-3 Tigres, noviembre de 2024

Tigres 4-1 Tijuana, abril de 2024

Tijuana 2-0 Tigres, noviembre de 2023

HORARIO Y DÓNDE VER EL TIJUANA VS. TIGRES DE CUARTOS DE FINAL DE LIGUILLA EN EL APERTURA 2025

Tijuana clasificó como séptimo en la tabla de posiciones y luego de su juego de Play-In; además, cuenta entre sus filas con el jugador sensación del momento, Gilberto Mora. En tanto, Tigres llega con una racha impresionante sin derrotas de 13 juegos al hilo.

La última vez que los felinos perdieron en la Liga MX fue ante América a mediados de agosto por 1-3 y de manera sorpresiva en el Volcán.