Tijuana vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de ida de Cuartos de Final de Liguilla
Xolos clasificó después de ganar su partido de Play-In y ahora se medirá a los felinos, que paró poco más de dos semanas tras clasificar directo a Cuartos de Final.
Tijuana vs. Tigres se espera que sea un partido intenso a la ofensiva en el que se esperan goles tanto en la ida como en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025 luego de que Xolos se clasificara por la vía del Play-In, donde eliminó a FC Juárez, que a la postre también clasificó.
Xolos tratará de sacudirse las cuatro derrotas consecutivas que tiene frente al conjunto de la UANL y de las cuales en las tres más recientes e fue en blanco; el último triunfo del cuadro fronterizo ante el conjunto regio fue en noviembre de 2023 por 2-0.
Estos son los últimos juegos entre Tijuana y Tigres en Liga MX:
- Tigres 2-0 Tijuana, octubre de 2025
- Tigres 4-0 Tijuana, enero de 2025
- Tijuana 0-3 Tigres, noviembre de 2024
- Tigres 4-1 Tijuana, abril de 2024
- Tijuana 2-0 Tigres, noviembre de 2023
HORARIO Y DÓNDE VER EL TIJUANA VS. TIGRES DE CUARTOS DE FINAL DE LIGUILLA EN EL APERTURA 2025
Tijuana clasificó como séptimo en la tabla de posiciones y luego de su juego de Play-In; además, cuenta entre sus filas con el jugador sensación del momento, Gilberto Mora. En tanto, Tigres llega con una racha impresionante sin derrotas de 13 juegos al hilo.
La última vez que los felinos perdieron en la Liga MX fue ante América a mediados de agosto por 1-3 y de manera sorpresiva en el Volcán.
- Cuándo es el Tijuana vs. Tigres de la Liguilla: el partido es el miércoles 26 de noviembre en el Estadio Caliente.
- A qué hora es el Tijuana vs. Tigres de la Liguilla: el partido inicia a las 23:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 00:00 horas tiempo del Este, 23:00 horas tiempo del Centro y 21:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Tijuana vs. Tigres de la Liguilla: sigue la transmisión en vivo de este encuentro en Estados Unidos por la señal de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.