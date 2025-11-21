    Liga MX

    Gilberto Mora humilla a Juárez y da pase a Tijuana a Cuartos de Final de Liga MX

    Xolos se enfrentará a Tigres en la Liguilla, mientras que Bravos se medirá a Pachuca por el último boleto.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Mega golazo de Gilberto Mora! ¡De otro nivel! ¡De otra liga!

    Con un golazo de Gilberto Mora, Tijuana remontó y venció 3-1 a FC Juárez en la Serie A del Play-In para calificar a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

    Xolos aprovechó que Bravos se quedó con un hombre menos desde el minuto 54 con la expulsión de Alejandro Mayorga para darle la vuelta al marcador en el Estadio Caliente.

    Juárez, equipo dirigido por Martín Varini, rompió el cero al minuto 12 con un cabezazo de Óscar Estupiñán y los dirigidos por el ‘Loco’ Abreu lo empataron con otro potente cabezazo de Mourad El Ghezouani al 31’.

    Gilberto Mora, quien acaba de jugar con la Selección Mexicana en la fecha FIFA ante Uruguay y Paraguay, volvió a brillar en la cancha y estuvo cerca de anotar un golazo al ángulo al final del primer tiempo.

    Para el complemento, Mora marcó el 2-1 de penal que él mismo provocó con un cañonazo en un tiro libre. A sus 17 años, Gilberto levantó la mano y tuvo la frialdad de cobrarlo a lo Panenka para batir y humillar a Sebastián Jurado al minuto 59.

    Xolos cerró la victoria en casa con un gol de Ezequiel Bullaude (90+1') que un minuto atrás había entrado a la cancha.

    De esta manera, Gilberto Mora seguirá siendo tema de conversación entre la prensa y afición mexicana, mientras que sigue ganando adeptos en el futbol internacional.

    Tijuana logró el séptimo boleto a la Liguilla del Apertura 2025 y se medirá en Cuartos de Final a Tigres, que terminó en el segundo lugar de la tabla.

    Mientras que FC Juárez tendrá una última oportunidad de calificar a la fiesta grande cuando enfrente a Pachuca quien venció 3-1 a Pumas para eliminarlo en la Serie B del Play-In.

    Video Resumen | Xolos se mete a la liguilla con un mega golazo de Gilberto Mora

