Video ¡Duelo en la parte alta de la tabla! Así podrás ver el Xolos vs. Monterrey

La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 concluye con este partido entre Tijuana y Monterrey. Este encuentro se llevará a cabo el próximo 5 de octubre de 2025 en el Estadio Caliente, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la Liguilla. Xolos, conocido por su estilo de juego dinámico, se enfrentará a un Rayados que ha demostrado ser un contendiente fuerte en la liga, lo que promete un duelo lleno de acción y emociones.

Históricamente, Tijuana y Monterrey han tenido encuentros interesantes en la Liga MX, con ambos equipos mostrando su capacidad para sorprender en el terreno de juego. Los seguidores de ambos clubes están ansiosos por ver cómo se desarrollará este partido y qué estrategias implementarán sus equipos.

Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante enfrentamiento por televisión, ¡sigue leyendo para no perderte ningún detalle!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TIJUANA VS. MONTERREY DE LA JORNADA 12

Tijuana llega al partido con la moral en alto tras imponerse en la Fecha 11 a Cruz Azul, lo que genera dudas en su rendimiento y presión por revertir la situación en casa. Por otro lado, Monterrey se presenta en alza después de imponerse al mismo Santos Laguna, lo que les brinda confianza y ganas de seguir sumando puntos en su búsqueda por el liderato.

Cuándo es el Tijuana vs. Monterrey: el juego es el domingo, 5 de octubre de 2025 en el Estadio Caliente.

A qué hora es el Tijuana vs. Monterrey: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Tijuana vs. Monterrey: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.