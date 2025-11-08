Tijuana derrota en casa a Atlas en la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX
Con dos goles en la recta final del encuentro, los Xolos se imponen a los de la Academia y están cerca de recibir el Play-In en casa.
En encuentro de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Tijuana aprovechó se condición de local en el Estadio Caliente, despertó en la segunda parte y derrotó 2-0 al Atlas, para dejarlo fuera de toda posibilidad de postemporada y, de paso, avanzaron posiciones en la tabla pensando en el Play-In.
Durante los primeros 45 minutos los Xolos fueron los que buscaron llevarse los puntos en búsqueda de conseguir una mejor posición de cara al Play-In, salieron a atacar y generaron constantes jugadas de peligro, sin embargo, Camilo Vargas apareció una y otra vez para negarles el gol.
Los Z orros, que sabían que aún mantenían posibilidades de meterse entre los 10 mejores lugares de la tabla, también buscaron abrirse espacios, aunque se toparon una y otra vez con el sólido cerco defensivo de los de La Frontera que poco o nada les permitían hacer al frente.
Sería hasta el minuto 65, cuando tras un servicio desde banda izquierda apareció A lejandro Gómez en el corazón del área, metió el cabezazo picado para que el balón picara en el terreno de juego y dejara sin oportunidad a un Camilo Vargas, que hasta ese momento había estado impasable, y puso el 1-0 para los Xolos.
A los 73 minutos continuó la fiesta en la Perrera, cuando en un tiro de esquina Unai Bilbao les ganó la carrera y el salto a los defensivos, metió el cabezazo peinado y volvió a vencer al arquero de los visitantes para el segundo de la noche de los fronterizos.
Con este resultado, Tijuana llegó a 24 puntos, se apoderó del séptimo lugar de la tabla y, a espera de lo que suceda con Pachuca en su visita a Santos, estaría recibiendo el Play-in en casa si los Tuzos no ganan; por su parte, el Atlas, con la derrota, quedó eliminado del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.