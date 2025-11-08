Durante los primeros 45 minutos los Xolos fueron los que buscaron llevarse los puntos en búsqueda de conseguir una mejor posición de cara al Play-In, salieron a atacar y generaron constantes jugadas de peligro, sin embargo, Camilo Vargas apareció una y otra vez para negarles el gol.

Los Z orros, que sabían que aún mantenían posibilidades de meterse entre los 10 mejores lugares de la tabla, también buscaron abrirse espacios, aunque se toparon una y otra vez con el sólido cerco defensivo de los de La Frontera que poco o nada les permitían hacer al frente.

Sería hasta el minuto 65, cuando tras un servicio desde banda izquierda apareció A lejandro Gómez en el corazón del área, metió el cabezazo picado para que el balón picara en el terreno de juego y dejara sin oportunidad a un Camilo Vargas, que hasta ese momento había estado impasable, y puso el 1-0 para los Xolos.

A los 73 minutos continuó la fiesta en la Perrera, cuando en un tiro de esquina Unai Bilbao les ganó la carrera y el salto a los defensivos, metió el cabezazo peinado y volvió a vencer al arquero de los visitantes para el segundo de la noche de los fronterizos.