    Tijuana derrota en casa a Atlas en la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX

    Con dos goles en la recta final del encuentro, los Xolos se imponen a los de la Academia y están cerca de recibir el Play-In en casa.

    Erick Morales Baca.
    Video ¡Unai Bilbao repite la dosis por alto y sentencia al Atlas!

    En encuentro de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Tijuana aprovechó se condición de local en el Estadio Caliente, despertó en la segunda parte y derrotó 2-0 al Atlas, para dejarlo fuera de toda posibilidad de postemporada y, de paso, avanzaron posiciones en la tabla pensando en el Play-In.

    Durante los primeros 45 minutos los Xolos fueron los que buscaron llevarse los puntos en búsqueda de conseguir una mejor posición de cara al Play-In, salieron a atacar y generaron constantes jugadas de peligro, sin embargo, Camilo Vargas apareció una y otra vez para negarles el gol.

    Los Z orros, que sabían que aún mantenían posibilidades de meterse entre los 10 mejores lugares de la tabla, también buscaron abrirse espacios, aunque se toparon una y otra vez con el sólido cerco defensivo de los de La Frontera que poco o nada les permitían hacer al frente.

    Sería hasta el minuto 65, cuando tras un servicio desde banda izquierda apareció A lejandro Gómez en el corazón del área, metió el cabezazo picado para que el balón picara en el terreno de juego y dejara sin oportunidad a un Camilo Vargas, que hasta ese momento había estado impasable, y puso el 1-0 para los Xolos.

    A los 73 minutos continuó la fiesta en la Perrera, cuando en un tiro de esquina Unai Bilbao les ganó la carrera y el salto a los defensivos, metió el cabezazo peinado y volvió a vencer al arquero de los visitantes para el segundo de la noche de los fronterizos.

    Con este resultado, Tijuana llegó a 24 puntos, se apoderó del séptimo lugar de la tabla y, a espera de lo que suceda con Pachuca en su visita a Santos, estaría recibiendo el Play-in en casa si los Tuzos no ganan; por su parte, el Atlas, con la derrota, quedó eliminado del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

