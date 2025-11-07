Gallos venció 2-1 a FC Juárez y con los puntos que le quitó a Bravos clasificó a Chivas a la Liguilla directa ya sin necesidad de que el Rebaño juegue su duelo de la Jornada 17.

De paso, eliminó de toda posibilidad de Play-In al Atlético San Luis y a Necaxa.

Y es que, con sus 26 puntos a Guadalajara ya no lo alcanza nadie en el sexto sitio del torneo y las 20 unidades de Gallos hacen imposible que los potosinos y los hidrocálidos los igualen.

Sin embargo, todavía Santos y Atlas lo pueden igualar en puntos y rebasar por diferencia de goles. Mientras Pumas, si vence a Cruz Azul, lo puede superar.

Los goles del partido para los visitantes fueron obra de Alí Ávila, a los 12 minutos, y de Moisés Mosquera, a los 22, en propia puerta.

Mientras por los locales, anotó Diego Valoyes, a los 57 minutos.

FC Juárez mostró dos rostros completamente distintos en ambos tiempos, en el primero disperso y inexacto en las coberturas como la del tanto de Alí que solo debió empujar el balón al arco de Sebastián Jurado y como la del autogol de Mosquera que atacó mal un servicio y metió el esférico en propia puerta.

Por cierto, con dato de Ricardo Salazar, con el tanto marcado en propia puerta por el colombiano por primera vez se anotaron 19 autogoles en la fase regular de los torneos cortos.

Ya en la segunda parte, los de la frontera se fueron con todo al frente y no solo anotaron vía Valoyes, si no que generaron hasta cinco chances de gol para igualar el partido.

Sin embargo, Gallos aguantó bien y, al menos tendrá vida y esperanza de jugar el Play-In, pero necesita el milagro de que Pumas, Atlas y Santos no ganen sus respectivos partidos.

En el aire quedó el posible retiro de las cancha de Pablo Barrera ,que salió de cambio a los 65 minutos, porque finalmente en los últimos días dejó abierta la opción de continuar jugando.