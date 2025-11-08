Video Paulinho humilde: se entera que es tricampeón de goleo y su reacción se hace viral

Paulinho hizo el primer gol en el triunfo de Toluca de 2-0 sobre América en la Jornada 17 del Apertura 2025. Anotación que le valió el tricampeonato de goleo en la Liga MX y su reacción al enterarse de ello es imperdibe.

Con 12 anotaciones, igualó en la cima del goleo individual con Armando 'Hormiga' González, de Chivas, y con Joao Pedro, de San Luis, que también anotaron en la última fecha del torneo regular.

PUBLICIDAD

El atacante portugués, terminó el duelo ante las Águilas sin saber si sus rivales habían anotado o no: "No sé, no sé como quedaron los otros. Hay más partidos", dijo a Javier Rojas, de TUDN, al finalizar el encuentro.

De inmediato se le confirmó que era tricampeón de goleo, algo que nunca había sucedido en los Diablos ni siquiera con el inolvidable José Saturnino Cardozo y la reacción del luso fue de extrema humildad.

" Feliz como dije, pero no es una cosa que me deje relajado o que pase la noche pensando en esto. El reto es ser bicampeón con Toluca. Es lo más importante para mí", explicó.

Paulinho se coronó tricampeón de goleo luego de que en el Apertura 2024 anotó 13 tantos y en el Clausura 2025 lo consiguió con 12, aunque empatado con José Raúl Zúñiga y Uros Durdevic.