    Liga MX

    Jonathan Pérez, refuerzo de Chivas, llega a México de cara a la Jornada 6

    Se trata del último fichaje del Rebaño para el Clausura 2026.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Refuerzo de Chivas llega a México y suelta ‘bombita’ de cara al Clásico


    El flamante refuerzo de las Chivas, Jonathan Pérez, llegó a México para ponerse a disposición de Gabriel Milito de cara al Clásico Nacional ante América correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Cruz Azul vs. Tigres, partido de la Jornada 6 de Liga MX, cambia de horario
    1 mins

    Cruz Azul vs. Tigres, partido de la Jornada 6 de Liga MX, cambia de horario

    Liga MX
    Nico Ibáñez, entre Tigres y Cruz Azul: ¿dónde jugará en la Liga MX?
    1 mins

    Nico Ibáñez, entre Tigres y Cruz Azul: ¿dónde jugará en la Liga MX?

    Liga MX
    Voces de la Cancha: América vs. Monterrey
    2:28

    Voces de la Cancha: América vs. Monterrey

    Liga MX
    América va por otro refuerzo antes del cierre de mercado de fichajes
    1 mins

    América va por otro refuerzo antes del cierre de mercado de fichajes

    Liga MX
    Chivas cierra el fichaje de Jonathan Pérez, jugador proveniente de la MLS
    1 mins

    Chivas cierra el fichaje de Jonathan Pérez, jugador proveniente de la MLS

    Liga MX
    Sebastián Cáceres es captado en apoyo a Álvaro Fidalgo en su debut en LaLiga
    1 mins

    Sebastián Cáceres es captado en apoyo a Álvaro Fidalgo en su debut en LaLiga

    Liga MX
    'Cantante' Guerrero se pronuncia sobre polémica entre América y Monterrey
    1 mins

    'Cantante' Guerrero se pronuncia sobre polémica entre América y Monterrey

    Liga MX
    Raphael Veiga tuvo sus primeros minutos como jugador del América en la Liga MX
    1 mins

    Raphael Veiga tuvo sus primeros minutos como jugador del América en la Liga MX

    Liga MX
    Jardine recuerda a Fidalgo tras debut de Raphael Veiga en América
    1 mins

    Jardine recuerda a Fidalgo tras debut de Raphael Veiga en América

    Liga MX
    ¿Se pierde el Clásico ante Chivas? Zendejas se sincera sobre su lesión
    0:52

    ¿Se pierde el Clásico ante Chivas? Zendejas se sincera sobre su lesión

    Liga MX

    Pérez, proveniente del Nashville de la MLS, habló poco, pero fue contundente con su mensaje agradeciendo la bienvenida al equipo que marcha invicto hasta el momento en el torneo y posee el liderato.

    "Gracias por recibirme muy bien, estoy muy contento de estar aquí, ilusionado para lo que viene y arriba las Chivas", comentó antes de emprender su camino rumbo a Verde Valle.

    La directiva del Guadalajara logró cerrar el acuerdo por el jugador de 23 años un día antes de la conclusión de la ventana de fichajes en el futbol mexicano.

    Jonathan Pérez se desempeña como extremo y es nacido en Pico Rivera, California, pero de padres mexicanos, por lo que no ocupa una plaza de extranjero en el plantel del Rebaño.

    Pérez disputó 25 encuentros la temporada pasada con el Nashville y se suma al plantel rojiblanco que en este 2026 cuenta con varios jugadores no nacidos en México, pero con doble nacionalidad como Brian Gutiérrez, Richy Ledezma y Daniel Aguirre.

    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraJonathan Pérez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX