Liga MX Jonathan Pérez, refuerzo de Chivas, llega a México de cara a la Jornada 6 Se trata del último fichaje del Rebaño para el Clausura 2026.

Video Refuerzo de Chivas llega a México y suelta ‘bombita’ de cara al Clásico



El flamante refuerzo de las Chivas, Jonathan Pérez, llegó a México para ponerse a disposición de Gabriel Milito de cara al Clásico Nacional ante América correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026.

Pérez, proveniente del Nashville de la MLS, habló poco, pero fue contundente con su mensaje agradeciendo la bienvenida al equipo que marcha invicto hasta el momento en el torneo y posee el liderato.

"Gracias por recibirme muy bien, estoy muy contento de estar aquí, ilusionado para lo que viene y arriba las Chivas", comentó antes de emprender su camino rumbo a Verde Valle.

La directiva del Guadalajara logró cerrar el acuerdo por el jugador de 23 años un día antes de la conclusión de la ventana de fichajes en el futbol mexicano.

Jonathan Pérez se desempeña como extremo y es nacido en Pico Rivera, California, pero de padres mexicanos, por lo que no ocupa una plaza de extranjero en el plantel del Rebaño.