    Liga MX

    Toluca anuncia la renovación de Paulinho y Franco Romero

    Los Diablos Rojos buscan seguir haciendo historia en la Liga MX.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video “Sigue soñando”: Toluca renueva a esta figura

    Después de conseguir su primer gol en el Clausura 2026 de la Liga MX hace unos días, Paulinho renovó con el cuadro del Toluca.

    Con unas emotivas palabras del futbolista, los Diablos Rojos anunciaron la renovación del atacante hasta el 2029 a través de un video publicado en redes sociales.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Fichaje de Gabriel Fuentes en América no se concreta a horas del cierre de mercado
    1 mins

    Fichaje de Gabriel Fuentes en América no se concreta a horas del cierre de mercado

    Liga MX
    Jonathan Pérez, refuerzo de Chivas, llega a México de cara a la Jornada 6
    1 mins

    Jonathan Pérez, refuerzo de Chivas, llega a México de cara a la Jornada 6

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Tigres, partido de la Jornada 6 de Liga MX, cambia de horario
    1 mins

    Cruz Azul vs. Tigres, partido de la Jornada 6 de Liga MX, cambia de horario

    Liga MX
    Nico Ibáñez, entre Tigres y Cruz Azul: ¿dónde jugará en la Liga MX?
    1 mins

    Nico Ibáñez, entre Tigres y Cruz Azul: ¿dónde jugará en la Liga MX?

    Liga MX
    Voces de la Cancha: América vs. Monterrey
    2:28

    Voces de la Cancha: América vs. Monterrey

    Liga MX
    América va por otro refuerzo antes del cierre de mercado de fichajes
    1 mins

    América va por otro refuerzo antes del cierre de mercado de fichajes

    Liga MX
    Chivas cierra el fichaje de Jonathan Pérez, jugador proveniente de la MLS
    1 mins

    Chivas cierra el fichaje de Jonathan Pérez, jugador proveniente de la MLS

    Liga MX
    Sebastián Cáceres es captado en apoyo a Álvaro Fidalgo en su debut en LaLiga
    1 mins

    Sebastián Cáceres es captado en apoyo a Álvaro Fidalgo en su debut en LaLiga

    Liga MX
    'Cantante' Guerrero se pronuncia sobre polémica entre América y Monterrey
    1 mins

    'Cantante' Guerrero se pronuncia sobre polémica entre América y Monterrey

    Liga MX
    Raphael Veiga tuvo sus primeros minutos como jugador del América en la Liga MX
    1 mins

    Raphael Veiga tuvo sus primeros minutos como jugador del América en la Liga MX

    Liga MX

    “Querido Joao Paulo: ¿Recuerdas esos sueños de niño? Soñar con estadios llenos con tu nombre siendo coreado en las gradas, con goles que no solo se celebran, sino que hacen historia… hoy ese niño puede mirar de frente su reflejo y sonreír

    “Los sueños no se detienen. Hoy tú y tu familia están donde aman y donde son amados. Viviendo aquello que alguna vez parecía lejano, pero nunca imposible… h ay tiempo por delante para seguir conquistando dueños, al menos hasta el 2029. Sigue soñando, el niño estaría orgulloso”, fueron las palabras de Paulinho.

    En tres torneos como jugador del Toluca, Paulinho suma 48 anotaciones que lo convirtieron en tricampeón de goleo del futbol mexicano.

    Además, en su paso con los Diablos Rojos acumula cuatro títulos, dos de liga, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

    FRANCO ROMERO RENUEVA CON TOLUCA

    Al igual que Paulinho, Franco Romero firmó una extensión de contrato con el Toluca hasta el 2029.

    El jugador argentino llegó a los Diablos Rojos en el Clausura 2025 y de inmediato se ganó el puesto de titular donde conquistó el bicampeonato de la Liga MX, el Campeón de Campeones y el Campeones Cup.

    Video Polémico castigo para Romero y Vigón tras su pelea en la Final de Liga MX
    Relacionados:
    Liga MXTolucaPaulinhoFranco Romero

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX