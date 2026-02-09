Liga MX Toluca anuncia la renovación de Paulinho y Franco Romero Los Diablos Rojos buscan seguir haciendo historia en la Liga MX.

Después de conseguir su primer gol en el Clausura 2026 de la Liga MX hace unos días, Paulinho renovó con el cuadro del Toluca.

Con unas emotivas palabras del futbolista, los Diablos Rojos anunciaron la renovación del atacante hasta el 2029 a través de un video publicado en redes sociales.

“Querido Joao Paulo: ¿Recuerdas esos sueños de niño? Soñar con estadios llenos con tu nombre siendo coreado en las gradas, con goles que no solo se celebran, sino que hacen historia… hoy ese niño puede mirar de frente su reflejo y sonreír”

“Los sueños no se detienen. Hoy tú y tu familia están donde aman y donde son amados. Viviendo aquello que alguna vez parecía lejano, pero nunca imposible… h ay tiempo por delante para seguir conquistando dueños, al menos hasta el 2029. Sigue soñando, el niño estaría orgulloso”, fueron las palabras de Paulinho.

En tres torneos como jugador del Toluca, Paulinho suma 48 anotaciones que lo convirtieron en tricampeón de goleo del futbol mexicano.

Además, en su paso con los Diablos Rojos acumula cuatro títulos, dos de liga, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

FRANCO ROMERO RENUEVA CON TOLUCA

Al igual que Paulinho, Franco Romero firmó una extensión de contrato con el Toluca hasta el 2029.

El jugador argentino llegó a los Diablos Rojos en el Clausura 2025 y de inmediato se ganó el puesto de titular donde conquistó el bicampeonato de la Liga MX, el Campeón de Campeones y el Campeones Cup.