Liga MX Cruz Azul vs. Tigres, partido de la Jornada 6 de Liga MX, cambia de horario El enfrentamiento se dará en el Estadio Cuauhtémoc y definirá al sublíder del Torneo Clausura 2026.

Video Cambia de horario el partido Cruz Azul vs. Tigres de la Jornada 6



El partido Cruz Azul vs. Tigres, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026, cambia de horario, pero se mantiene a disputarse el próximo domingo 15 de febrero.

La Liga MX anunció que el encuentro se disputará antes de lo programado inicialmente y el silbatazo inicial será a las 4:30 pm del Centro de México, y a las 5:30 pm del Este, 4:30 pm del Centro y 2:30 pm del Pacífico en Estados Unidos.

El Cruz Azul vs. Tigres se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, que es la sede que tiene La Máquina para sus partidos de local en el Clausura 2026.

El duelo pinta a ser atractivo y no solo por las plantillas de ambos equipos, sino porque ambos están empatados en la tabla general con 10 puntos tras registrar tres victorias, un empate y una derrota en el torneo.

El ganador del Cruz Azul vs. Tigres se quedará con el segundo lugar y seguirá luchando por destronar a Chivas que lidera la competencia con 15 puntos.

El partido tendrá un ingrediente extra si se concreta la salida de Nicolás Ibáñez en Tigres para reforzar a Cruz Azul que tiene hasta este lunes 9 de febrero para cerrar el fichaje.

La Máquina de Nicolás Larcamón llega al encuentro tras empatar a un gol ante Toluca, mientras que el conjunto felino de Guido Pizarro viene de aplastar 5-1 a Santos.