Liga MX América se refuerza con Thiago Espinoza En el último día del mercado de fichajes las águilas cerraron a un defensor.

Por: Raúl martínez Síguenos en Google

Video ¡El tapado! Éste es el nombre del nuevo refuerzo de América



En el último día del mercado de fichajes del futbol mexicano, América firmó a un nuevo jugador para reforzar la zona baja del equipo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, las Águilas se hicieron de los servicios del uruguayo Thiago Espinoza.

El jugador de 21 años se desempeña como lateral izquierdo y llega procedente del equipo de Racing de Montevideo, y competiría por la titularidad con Cristian Borja.

Esta noticia se da luego de que se diera a conocer que se había caído el fichaje del colombiano Gabriel Fuentes tras no llegar a un acuerdo con América.

ALTAS DE AMÉRICA EN EL CLAUSURA 2026

Hasta este último día del mercado de pases del futbol mexicano, América ha sumado a Fernando Tapia, Aarón Mejía, Rodrigo Dourado y Raphael Veiga.

Y se espera que las Águilas también firmen al brasileño, Vinícius Lima, que se desempeña como mediocampista en el Fluminense.