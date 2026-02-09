    Liga MX

    América se refuerza con Thiago Espinoza

    En el último día del mercado de fichajes las águilas cerraron a un defensor.

    Por:
    Raúl martínez
    
    Video ¡El tapado! Éste es el nombre del nuevo refuerzo de América


    En el último día del mercado de fichajes del futbol mexicano, América firmó a un nuevo jugador para reforzar la zona baja del equipo.

    De acuerdo con información de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, las Águilas se hicieron de los servicios del uruguayo Thiago Espinoza.

    El jugador de 21 años se desempeña como lateral izquierdo y llega procedente del equipo de Racing de Montevideo, y competiría por la titularidad con Cristian Borja.

    Esta noticia se da luego de que se diera a conocer que se había caído el fichaje del colombiano Gabriel Fuentes tras no llegar a un acuerdo con América.

    ALTAS DE AMÉRICA EN EL CLAUSURA 2026

    Hasta este último día del mercado de pases del futbol mexicano, América ha sumado a Fernando Tapia, Aarón Mejía, Rodrigo Dourado y Raphael Veiga.

    Y se espera que las Águilas también firmen al brasileño, Vinícius Lima, que se desempeña como mediocampista en el Fluminense.

    Video Raphael Veiga revela la dificultad que tuvo en su debut con América
    Relacionados:
    Liga MXAmérica

