    Liga MX

    Fichaje de Gabriel Fuentes en América no se concreta a horas del cierre de mercado

    Las Águilas aún cuenta con horas claves para contratar y dar por cerrado el mercado de transferencias.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Fichaje de Gabriel Fuentes en América no llega a buen puerto


    El fichaje de Gabriel Fuentes en América no se concretó y el defensor no llegará al cuadro de las Águilas en las últimas horas del cierre de mercado de transferencias.

    PUBLICIDAD

    Hace unas horas, Julio Ibáñez reportaba para TUDN que, tras vencer a Monterrey en la Jornada 5, las Águilas están cerca de fichar a un lateral izquierdo para competir directamente con Cristian Borja.

    Más sobre Liga MX

    Toluca anuncia la renovación de Paulinho y Franco Romero
    1 mins

    Toluca anuncia la renovación de Paulinho y Franco Romero

    Liga MX
    Jonathan Pérez, refuerzo de Chivas, llega a México de cara a la Jornada 6
    1 mins

    Jonathan Pérez, refuerzo de Chivas, llega a México de cara a la Jornada 6

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Tigres, partido de la Jornada 6 de Liga MX, cambia de horario
    1 mins

    Cruz Azul vs. Tigres, partido de la Jornada 6 de Liga MX, cambia de horario

    Liga MX
    Nico Ibáñez, entre Tigres y Cruz Azul: ¿dónde jugará en la Liga MX?
    1 mins

    Nico Ibáñez, entre Tigres y Cruz Azul: ¿dónde jugará en la Liga MX?

    Liga MX
    Voces de la Cancha: América vs. Monterrey
    2:28

    Voces de la Cancha: América vs. Monterrey

    Liga MX
    América va por otro refuerzo antes del cierre de mercado de fichajes
    1 mins

    América va por otro refuerzo antes del cierre de mercado de fichajes

    Liga MX
    Chivas cierra el fichaje de Jonathan Pérez, jugador proveniente de la MLS
    1 mins

    Chivas cierra el fichaje de Jonathan Pérez, jugador proveniente de la MLS

    Liga MX
    Sebastián Cáceres es captado en apoyo a Álvaro Fidalgo en su debut en LaLiga
    1 mins

    Sebastián Cáceres es captado en apoyo a Álvaro Fidalgo en su debut en LaLiga

    Liga MX
    'Cantante' Guerrero se pronuncia sobre polémica entre América y Monterrey
    1 mins

    'Cantante' Guerrero se pronuncia sobre polémica entre América y Monterrey

    Liga MX
    Raphael Veiga tuvo sus primeros minutos como jugador del América en la Liga MX
    1 mins

    Raphael Veiga tuvo sus primeros minutos como jugador del América en la Liga MX

    Liga MX

    El nombre de Gabriel Fuentes del Fluminense fue el que sonó, pero esto no llegó a buen puerto. Reportes desde Brasil señalan que fue el mismo jugador quien no aceptó la oferta.

    ¿QUIÉN ES EL ÚLTIMO TAPADO EN AMÉRICA?


    Julio Ibáñez de igual forma adelantó que hay otra opción para esa posición, defensa lateral, que se está negociando, aunque el nombre sigue como incógnita y se destapará en las próximas horas.

    América cuenta con pocas horas para cerrar nuevos refuerzos, ya que el mercado de fichajes para la Liga MX culmina este lunes 9 de febrero.

    Cabe recordar que, América también busca cerrar el fichaje del brasileño Vinícius Lima, mediocampista ofensivo de 29 años que llegará procedente del Fluminense.

    ALTAS Y BAJAS DE AMÉRICA EN EL CLAUSURA 2026


    El conjunto azulcrema suma cuatro refuerzos en el Clausura 2026: Fernando Tapia, Aarón Mejía, Rodrigo Dourado y Raphael Veiga.

    Por otro lado, Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin, Igor Lichnovsky y Rodrigo Aguirre son las bajas confirmadas del equipo que dirige el brasileño André Jardine.

    Video América negocia con Vinicius
    Relacionados:
    Liga MXAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX