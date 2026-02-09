Liga MX Fichaje de Gabriel Fuentes en América no se concreta a horas del cierre de mercado Las Águilas aún cuenta con horas claves para contratar y dar por cerrado el mercado de transferencias.

Video Fichaje de Gabriel Fuentes en América no llega a buen puerto



El fichaje de Gabriel Fuentes en América no se concretó y el defensor no llegará al cuadro de las Águilas en las últimas horas del cierre de mercado de transferencias.

PUBLICIDAD

Hace unas horas, Julio Ibáñez reportaba para TUDN que, tras vencer a Monterrey en la Jornada 5, las Águilas están cerca de fichar a un lateral izquierdo para competir directamente con Cristian Borja.

El nombre de Gabriel Fuentes del Fluminense fue el que sonó, pero esto no llegó a buen puerto. Reportes desde Brasil señalan que fue el mismo jugador quien no aceptó la oferta.

¿QUIÉN ES EL ÚLTIMO TAPADO EN AMÉRICA?



Julio Ibáñez de igual forma adelantó que hay otra opción para esa posición, defensa lateral, que se está negociando, aunque el nombre sigue como incógnita y se destapará en las próximas horas.

América cuenta con pocas horas para cerrar nuevos refuerzos, ya que el mercado de fichajes para la Liga MX culmina este lunes 9 de febrero.

Cabe recordar que, América también busca cerrar el fichaje del brasileño Vinícius Lima, mediocampista ofensivo de 29 años que llegará procedente del Fluminense.

ALTAS Y BAJAS DE AMÉRICA EN EL CLAUSURA 2026



El conjunto azulcrema suma cuatro refuerzos en el Clausura 2026: Fernando Tapia, Aarón Mejía, Rodrigo Dourado y Raphael Veiga.

Por otro lado, Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin, Igor Lichnovsky y Rodrigo Aguirre son las bajas confirmadas del equipo que dirige el brasileño André Jardine.