Video ¿Ventaja para Messi? Ya hay fechas y horarios de Cuartos de Leagues Cup

La Leagues Cup 2025 entra ya en su Fase Final con el inicio de los Cuartos de Final y la organización reveló las fechas y horas de los próximos partidos para definir a los que avanzarán a las Semifinales.

Todos los cuatro partidos serán entre equipos de la Liga MX y la MLS e igualmente, todos se llevarán a cabo el mismo día, el próximo miércoles 20 de agosto.

La definición de las sedes se repartió de tal forma que tres de los cuatro equipos de la MLS jugarán en sus respectivos estadios los Cuartos de Final, excepto el Orlando City, que se medirá al campeón de la Liga MX Toluca y, acorde con el reglamento de la Leagues Cup, debido al ránking en el torneo, es que se jugará en sede neutral.

FECHAS, HORAS Y SEDES DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LEAGUES CUP 2025



Debido a los horarios, habrá encuentros que se crucen en la celebración de sus cotejos e incluso el último, presentará un horario por demás atípico para partidos al menos en México. Todos los partidos serán el miércoles 20 de agosto.





Inter Miami CF vs Club Tigres, 18:00 del centro de México, 5:00 p.m. PT | 8:00 p.m. ET:

Chase Stadium – Ft. Lauderdale, FL



Toluca FC vs Orlando City SC, 19:00 del centro de México, 6:00 p.m. PT | 9:00 p.m. ET:

Dignity Health Sports Park – Carson, CA



Seattle Sounders FC vs Club Puebla, 21:00 del centro de México, 8:00 p.m. PT | 11:00 p.m. ET:

Lumen Field – Seattle, WA



LA Galaxy vs Club Pachuca, 21:45 del centro de México, 8:45 p.m. PT | 11:45 p.m. ET: