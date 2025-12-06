Video ¡Este será el viaje que le espera a Cruz Azul para la Copa Intercontinental!

¿Se puede jugar dos partidos con tres días de diferencia en dos continentes distintos? Cruz Azul está a punto de responder afirmativamente esa pregunta.

Al finalizar el partido entre Tigres y Cruz Azul, es decir, alrededor de las 23:00 del centro de México del sábado, a la 12am ET del domingo, La Máquina iniciará una travesía de locura para disputar la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 en Catar en donde su próximo enfrentamiento es en el Derbi de las Américas ante el Flamengo.

El Cruz Azul tomará un vuelo charter el domingo alrededor de las 2am del centro de México, 3am ET, mismo que lo llevará al país destino, aunque con escalas que harán el viaje mucho más complicado.

En primera instancia, Cruz Azul viajará de Monterrey a Toronto, Canadá, una travesía de 3,000 kilómetros y 4.5 horas de vuelo, esto por motivos migratorios.

Después de dos horas, el avión despegará de Toronto para tomar destino a París, Francia, un viaje de 5,900 y 7 horas de vuelo para estar en la capital francesa por alrededor de hora y media para carga de combustible.

Por último, el vuelo charter recorrerá 4,900 kilómetros de París a Doha, Catar, en una travesía de seis horas y media.

La idea del cuerpo técnico es que Cruz Azul realice trabajo regenerativo durante el viaje, si bien la diferencia horaria entre Catar y México es de nueve horas, por lo que el famoso 'jetlag' también será factor para el Derbi de las Américas ante Flamengo, campeón de la Copa Libertadores.

El total del viaje de Cruz Azul de Monterrey, México a Doha, Catar es el siguiente: