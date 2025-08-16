Tigres vs. América siempre genera altas expectativas en cuanto a nivel de juego y esta vez no fue la excepción en partido correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 donde Erick ‘Chiquito’ Sánchez lució y André Jardine consiguió su primera victoria en el Volcán.

Las Águilas se repusieron de un marcador adverso luego de que Juan Brunetta sorprendiera con un gol a los cinco minutos de juego tras definir con parte interna en el centro del área a pase retrasado de Diego Lainez por derecha.

Fue antes del descanso que las Águilas lograron reponerse y llevar el juego al empate sobre el 41’, después de que Erick Sánchez remató de palomita en el área chica un recentro de Borja.

Al 58’, Chiquito hizo doblete con disparo raso desde la media luna que venció a Nahuel Guzmán y con el que igualó su cuota de goles que registró el torneo pasado, aunque esta vez en un solo partido.

Más tarde, sobre el 64’, un disparo de tiro libre directo de Ángel Correa fue a dar pegado al poste y Luis Ángel Malagón duplicó esfuerzos a su lado izquierdo para hacer tremendo atajadón como lo hiciera en los instantes finales del juego también.

Alejandro Zendejas, con el cronómetro al 69’, liquidó el juego luego de que mandó servicio retrasado en línea de fondo por derecha, pero el balón pegó entre las piernas del ‘Patón’ Guzmán y acabó en las redes para el 1-3 definitivo.

Con este triunfo, América llegó a 11 puntos y se colocó de manera parcial en la tercera posición de la tabla, mientras que Tigres quebró el paso perfecto en el Apertura 2025 para registrar su primer descalabro de cara a un duelo vital en la Leagues Cup 2025 ante Inter Miami.

En Liga MX, el próximo juego de los felinos será ante Mazatlán FC mientras que América visitará al Atlas en el regreso de Diego Cocca a la Liga MX.