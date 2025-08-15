La llegada de Allan Saint-Maximin ha generado altas expectativas en el futbol mexicano y su debut es uno de los más esperados en la Liga MX Apertura 2025, aunque no será para la Jornada 5 en que América visite a Tigres.

El refuerzo francés de las Águilas no estará disponible para la visita a El Volcán por lo que puede darse el domingo 24 de agosto cuando vaya al Estadio Jalisco ante Atlas.

Allan Saint-Maximin, con experiencia en el futbol europeo, incluso solicitó consejos del entorno de la Liga MX a su compatriota André-Pierre Gignac, quien fue artífice para su arribo.

Incluso Guido Pizarro, director técnico de Tigres, admitió que Saint-Maximin habló con el que es su rival en turno, Gignac y también destacó el nivel del futbolista.

“La llegada de él potencia la liga también, es un jugador de mucha jerarquía, tengo entendido por lo que hablo con André que le ha preguntado mucho por la liga, le ha gustado y bienvenido sea para seguir sumando jugadores de jerarquía a la liga.

“Creo que cada vez que llegan jugadores como él, como Ángel Correa ahora, como han venido a nuestra liga jugadores de esa talla aumenta el nivel de la liga también, todo suma para el nivel de la liga, bienvenido sea, yo me ocupo de lo que tiene que hacer después que ojalá hagamos muy bien las cosas mañana”, indicó Guido Pizarro en conferencia de prensa.