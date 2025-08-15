    América

    Henry Martín y Allan Saint Maximin no viajan a Monterrey con América

    Las Águilas buscarán su primera victoria como visitante en este Apertura 2025 de la Liga MX.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video La razón por la que Henry y Maximin no jugarán ante Tigres

    América visitará a Tigres en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Estadio Universitario, pero tendrá dos bajas que serán de peso para el cuadro de las Águilas.

    Se trata del flamante refuerzo francés, Allan Saint-Maximin y del delantero Henry Martín, ambos se quedaron en la Ciudad de México para seguir poniéndose a punto físicamente.

    Maximin, por su parte llegó hace unos días a México y ha estado entrenando con normalidad, la razón de su ausencia es para que termine de estar físicamente al cien por ciento, ya que André Jardine quiere debutarlo lo antes posible.

    Por su parte, el capitán Henry se quedó en Coapa para seguir recuperandose de la lesión que lo alejó de las canchas, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para este juego en Nuevo León con el fin de que no recaiga, ambos casos los reveló nuestro Insider, Gibrán Araige.

    América ganó su partido anterior en casa frente a Querétaro, pero la afición no salió muy conforme con eso, con la victoria llegaron a ocho puntos, solo a uno de Tigres y a cuatro del primer lugar que ocupan los Tuzos del Pachuca.

    Se espera que Allan Saint-Maximin y Henry Martín puedan ver acción frente al Atlas en la fecha 6 del Apertura 2025 en la cancha del Estadio Jalisco.

    Video ¿Hay tiro? La sorprendente respuesta que Saint-Maximin dio del tema Mourinho

