Tigres sufre baja ante Santos tras duro golpe y hospitalización

Joaquim será baja de Tigres para enfrentar a Santos Laguna en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 tras el duro golpe en la cabeza que recibió ante Mazatlán el pasado fin de semana.

Vladimir García reporta para TUDN que el defensa brasileño fue hospitalizado y se quedó en Mazatlán tras el empate 2-2; fue hasta este lunes que regresó a Nuevo León.

Sin embargo, Joaquim no podrá jugar con Tigres, ya que el reglamento de la Liga MX señala que deben pasar al menos siete días para que un jugador que haya sufrido una conmoción cerebral tenga el alta médica del médico especialista.

Vladimir añade que el central brasileño se reincorporará a los entrenamientos de Tigres de manera “paulatina” y estará realizando trabajos diferenciados en los próximos días.

Joaquim salió de cambio al minuto 36 ante Mazatlán tras un fuerte choque de cabezas con Nahuel Guzmán que lo dejó noqueado en el césped.

El brasileño tuvo que ser retirado de la cancha del Estadio El Encanto con un carrito y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital para ser atendido.

En su lugar entró Juan José Purata que fue convocado de última hora a la Selección Mexicana para el microciclo que se realizará de este lunes 25 al miércoles 27 de agosto.

Otros jugadores de Tigres llamados por Javier Aguirre fueron Ozziel Herrera y Diego Lainez.