Video Resumen | Polémico empate de Mazatlán y Tigres en la J-6

El presagio no era bueno para Mazatlán FC, porque a los dos minutos de iniciado el partido ante Tigres, Bryan Colula se fue expulsado por una dura falta sobre el brasileño Joaquim Pereira y los locales se quedaron con 10 hombres, sin embargo la mayor tiempo del partido tuvieron el marcador a su favor.

Pero los universitarios, pese a tener largos lapsos anodinos, rescataron el empate sobre el tiempo e incluso pudieron salir con la victoria de El Encanto porque sobre el tiempo el VAR no validó dos goles, uno de Gignac y otro de Purata.

PUBLICIDAD

Los goles fueron obra de Facundo Almada, a los 21, y de Fábio Gomez, a los 46', por los locales y de Ángel Correa a los 45+1 y de Nicolás Ibáñez a los 90+10.

Los hombres de Robert Dante Siboldi priorizaron, con un hombre menos, el orden defensivo, pero no renunciaron al ataque tanto así que a los 21 minutos, con una estupenda jugada de doble remate de cabeza, Facundo Almada adelantó a los mazatlecos con un lindo gol.

Y al inicio de la segunda mitad, Brunetta en un terrible error retrasó el balón a Nahuel Guzmán y Fábio Gomes lo interceptó para marcar el segundo tanto de los Cañoneros.

Cada centímetro y error que cedió Tigres, Mazatlán lo supo aprovechar al máximo.

Lo cierto es que además del buen orden y la contundencia de Mazatlán pasó por lo que felinos dejaron de hacer. Ante 10 hombres no supo aprovechar la situación si no hasta los minutos finales del cotejo

Solo Ángel Correa, que marcó a los 17 minuto tras un rechace de Ricardo Gutiérrez, se quitó las ataduras del rival en esos minutos y puso en peligro el arco del portero local.

Gignac se mantiene a destiempo y el resto del equipo tuvo lapsos con el balón, pero fueron más contemplativos que decisivos.

La mala nota del encuentro fue el choque entre Nahuel y Pereira, a los 33, que terminó con la salida del brasileño por un golpe en la cabeza que lo llevó en el hospital.

Solo cuando el partido rebasó los 90 minutos, el visitante aprovechó el cansancio del rival y anotó vía Nico Ibáñez. Además, estuvo a punto de ganar, pero los tantos de Gignac y Purata no los valió el VAR.

PUBLICIDAD

Mazatlán, se supo reponer al mal presagio que representaba la expulsión y se levantó con un valioso empate con el que suma seis puntos tras la Jornada 6 del Apertura 2025 y Tigres alcanzó 10 unidades.