    México

    Selección Mexicana suma otro jugador para el microciclo rumbo al Mundial 2026

    Javier Aguirre trabajará con 24 futbolistas en el CAR tras disputarse la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    ¡Sorpresa total! El Tri suma refuerzo inesperado de la Liga MX

    La Selección Mexicana sumó una nueva incorporación para el microciclo que se realizará del lunes 25 al miércoles 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

    El Tri anunció que Javier Aguirre convocó a Juan Sánchez Purata, defensa de Tigres, para la mini concentración con miras al Mundial 2026.

    Purata, de 27 años, ha tenido un gran inicio de torneo con Tigres al participar en cinco partidos del Apertura 2025, cuatro de ellos como titular.

    Purata ha formado parte de las categorías inferiores del Tri, pero no ha debutado en la selección mayor. En mayo pasado fue convocado en la prelista para la Copa Oro 2025, pero no pasó el corte final.

    De esta manera, el Vasco y su cuerpo técnico trabajarán con 24 jugadores en el CAR; todos los convocados militan en la Liga MX por lo que se verán caras nuevas.

    Los futbolistas reportarán la mañana de este lunes una vez que hayan concluido sus compromisos en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025.

    Esta concentración forma parte del plan que presentó Javier Aguirre y su cuerpo técnico a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) rumbo al Mundial 2026.

    El plan consiste en tener dos campamentos de entrenamiento, el que se llevará a cabo esta semana y uno más en febrero del 2026.

