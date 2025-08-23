    Futbol

    ¡Joaquim Pereira sale en ambulancia de El Encanto!

    Tras fuerte impacto entre el guardameta Nahuel Guzmán con su defensa, el brasileño sale de cambio y es llevado al hospital para revisión.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡Así salió Joaquim del Encanto! El jugador de Tigres se va en ambulancia

    Al minuto 33 del primer tiempo un pase largo de Mazatlán buscando a su delantero se convirtió en una jugada que dejó a varios sin aliento, por el fuerte impacto que se llevó Joaquim Pereira, tras chocar con su guardameta Nahuel Guzmán.

    El defensa brasileño nunca se percató que su portero había salido de su área para despejar el balón y el impacto sobre el rostro lo mandó directo al césped, por lo que de inmediato entraron las asistencias médicas de Tigres para atenderlo.

    En una toma se aprecia como Joaquim tiene la mirada perdida producto del choque de su rostro con el hombro del arquero. El jugador fue sacado de campo en el carrito de las asistencias, para seguir con la revisión.

    Momentos después en el partido se ve como lo atienden, le colocan un collarín y lo trasladan en ambulancia a un hospital, para seguir con la revisión médica.


