Luego de la goleada frente al Puebla dentro de la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025, Tigres prepara un duelo crucial frente al América, equipo que ha dejado valer su hegemonía, pues los felinos sólo tienen un triunfo en sus últimos 11 partidos.

Para este fin de semana en el Volcán, el director técnico Guido Pizarro tiene a Nico Ibáñez listo para volver a la convocatoria de los felinos; hizo futbol al 100 por ciento este miércoles, informó Vladimir García para TUDN.

Asimismo, habrá un cambio en el 11 estelar ante las Águilas con el regreso de Fernando Gorriarán sustituyendo a Bernardo Parra, pues el martes hizo futbol a su máxima exigencia.

Quienes aún se encuentran entre algodones en Tigres son Uriel Antuna y Jesús Angulo, quien ha avanzado en su operación de rodilla.

En cambio, quienes no han sido tomados en cuenta para trabajo de futbol son Osvaldo Rodríguez y Eduardo Tercero, pero ambos por decisiones del director técnico Guido Pizarro.

¿HABRÁ MÁS REFUERZOS EN TIGRES PARA LA LIGA MX APERTURA 2025?

De acuerdo con Vladimir García para TUDN, aún hay vacante una plaza de no formado en México, la directiva sí tiene intenciones de llenar esa plaza; no serán atacantes, pero sí de media cancha para abajo.

En cuanto al tema Joaquim Henrique, sí hay interés por parte del Real Oviedo, pero si no pagan la cláusula de salida anticipada y sentarse para que todos estén de acuerdo, será jugador de Tigres, de cualquier otra manera no es negociable, pues menos por el valor de la cláusula la directiva no se sienta a platicar.