    Tigres

    Tigres anuncia sanciones a aficionados tras hechos violentos en ‘El Volcán’

    El club universitario emitió un comunicado informando las medidas adoptadas tras los hechos violentos al final del partido ante América.

    Jaime Bernal.
    El Club Tigres emitió este lunes un comunicado oficial para informar sobre las medidas adoptadas tras los hechos violentos ocurridos al término del partido ante América, correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, disputado el pasado sábado en el Estadio Universitario.

    El club regiomontano señaló que en la tribuna de la Zona de Gol Norte fueron detenidos tres aficionados identificados como Erick (24 años), Alberto (52) y Víctor (54), quienes fueron puestos a disposición de las autoridades. Como sanción interna, Tigres determinó retirarles el abono y prohibirles de manera definitiva el acceso al inmueble.

    Además, se reportó la agresión a un aficionado en la explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Personal de Protección Civil y paramédicos brindaron atención inmediata y lo trasladaron a la Clínica 33 del IMSS. Posteriormente, mediante la revisión de cámaras de seguridad, fue identificado el responsable, quien también será vetado del estadio y perderá su abono.

    La directiva reiteró su rechazo total a la violencia dentro y fuera de “El Volcán”, subrayando que el futbol debe permanecer como un espacio familiar de respeto y convivencia.

    El América se impuso 3-1 en el encuentro, y tras el silbatazo final circularon en redes sociales múltiples videos donde se observaron riñas tanto en las gradas como en las inmediaciones del estadio. Según reportes, los incidentes involucraron principalmente a aficionados de Tigres que agredieron a seguidores azulcremas.


