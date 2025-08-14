    Liga MX Femenil

    Sergio Ramos se robó la atención en la foto oficial del Monterrey

    El futbolista español conversó con las chicas de Rayadas durante la foto oficial de la institución para el Apertura 2025.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Sergio Ramos se robó las miradas dentro de su propio club

    Monterrey se tomó la foto oficial del Apertura 2025 tanto de la Liga MX como de la Liga MX Femenil; es decir, tanto del equipo varonil como del femenino dentro del Estadio BBVA.

    El club tomó tres fotografías oficiales; la del equipo femenino, la del equipo varonil y una en la que aparecen jugadores y jugadoras juntos en una misma toma.

    Charlas, saludos y algunos con semblantes más seris fue lo que se alcanzó a ver durante la sesión este jueves ya con el Apertura 2025 en marcha en ambas ramas.

    Sin embargo, Sergio Ramos fue el que más acaparó la atención, pues se le vio charlar y bromear con varias jugadoras de Rayadas, siempre cordial y sonriente desde su posición para la fotografía.

    El resto de sus compañeros también lucieron sonrientes al ver el buen ambiente que se generó alrededor del futbolista español, quien pese a que cuentan con jugadores de primer nivel, es el que más atrae los reflectores.

    Rayados jugará este fin de semana su compromiso de la Jornada 5 del Apertura 2025 frente a Mazatlán FC, el primero de dos partidos consecutivos como local y al que llega tras vencer al León en la Fecha 4.

    En cambio, Rayadas reciben a Santos Laguna este sábado como parte de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil y luego de ser goleadas 4-0 en su visita a Cruz Azul el martes pasado.


