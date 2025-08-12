Video Resumen | Cruz Azul derrota a Rayadas en La Noria

Cruz Azul recibió la visita de Rayadas en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil en la cancha dentro de las instalaciones de La Noria.

Bastaron dos minutos para que la Máquina pitara por primera vez, Liz Ángeles remató el centro por la derecha con un trallazo, imposible para Tajonar.

El tiempo comenzó a correr y Valeria Valdez aumentó la ventaja para las Celestes con un cabezazo certero, aplicó la ley del ex. Antes de finalizar el primer tiempo, Aerial Chavarin hizo el tercero con una jugada personal y definición dentro del área.

En la segunda parte las cosas fueron más equilibradas, pero el marcador se volvió a mover con otro gol para Cruz Azul.

El doblete de Valeria Valdez llegó tras una serie de rebotes dentro del área. Lo peor no fue la anotación, fue que Pamela Tajonar terminó lesionada por un golpe en la jugada del gol.

Con este resultado, Cruz Azul llegó a siete puntos, mientras que Rayadas se quedó con 12 unidades. Para la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, las Celestes visitarán a Necaxa y Monterrey recibirá a Santos Laguna.