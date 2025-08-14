Sergio Ramos es uno de los futbolistas de élite que han llegado a la Liga MX y que ha dejado ver que disfruta de su estadía en México desde que forma parte de Rayados en el Clausura 2025 con 39 años de edad.

El central español y campeón del mundo en 2010 es uno de los futbolistas más asiduos en redes sociales junto a su esposa, Pilar Rubio, con quien ha compartido momentos fuera de las canchas en Monterrey.

Con una carrera consumada, Sergio Ramos no se esconde de posibles fiestas y salidas nocturnas, incluso compartió que acudió al concierto de Maluma como parte de su +PRETTY +DIRTY World Tour y que se encuentra en la Sultana del Norte.

Sergio Ramos subió unas historias en su cuenta personal de Instagram en las que se ve acompañado de personas cercanas a él y en las que se dejó ver cantando algunas de las canciones del cantante colombiano.

Sergio Ramos y Monterrey, que dejaron un buen sabor en el pasado Mundial de Clubes, marchan en la cuarta posición de la Liga MX Apertura 2025 y este fin de semana reciben a Mazatlán FC en el primero de dos partidos seguidos como local.