    Monterrey

    Sergio Ramos canta en el concierto de Maluma en Monterrey

    El futbolista de Rayados acudió al +PRETTY +DIRTY World Tour del colombiano y su forma de disfrutarlo dejó sorprendidos a todos.

    Sergio Ramos es uno de los futbolistas de élite que han llegado a la Liga MX y que ha dejado ver que disfruta de su estadía en México desde que forma parte de Rayados en el Clausura 2025 con 39 años de edad.

    El central español y campeón del mundo en 2010 es uno de los futbolistas más asiduos en redes sociales junto a su esposa, Pilar Rubio, con quien ha compartido momentos fuera de las canchas en Monterrey.

    Con una carrera consumada, Sergio Ramos no se esconde de posibles fiestas y salidas nocturnas, incluso compartió que acudió al concierto de Maluma como parte de su +PRETTY +DIRTY World Tour y que se encuentra en la Sultana del Norte.

    Sergio Ramos subió unas historias en su cuenta personal de Instagram en las que se ve acompañado de personas cercanas a él y en las que se dejó ver cantando algunas de las canciones del cantante colombiano.

    Maluma ha dejado de qué hablar en su tour en México, luego de aparecer en el escenario con la playera de la Selección Mexicana, además de que se colocó la máscara del luchador Místico en su concierto en la CDMX.

    Sergio Ramos y Monterrey, que dejaron un buen sabor en el pasado Mundial de Clubes, marchan en la cuarta posición de la Liga MX Apertura 2025 y este fin de semana reciben a Mazatlán FC en el primero de dos partidos seguidos como local.


