Video Maluma se pone la máscara de Místico y ¡desata la locura en México!

Maluma sorprendió a sus fans mexicanos al cantar con la máscara del Místico puesta en su concierto de este fin de semana en la Ciudad de México.

El insólito momento ocurrió cuando el reggaetonero colombiano comenzaba a cantar ‘Ohnana’ y uno de sus fanáticos le lanzó la máscara del luchador del CMLL al escenario.

Maluma levantó la máscara del Príncipe de Plata y Oro, se la puso y continuó cantando; el gesto volvió locos a sus seguidores que comenzaron a ovacionarlo.

El video le llegó a Místico, la cara principal del Consejo Mundial de Lucha Libre, que no dudó en compartir el video en sus redes sociales agradeciendo el gesto del Pretty Boy.

El artista colombiano se presentó tres noches en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde también portó la playera de la Selección Mexicana.

Maluma tiene un cariño especial por México y lo demuestra cada vez que puede, incluso tiene varias colaboraciones con artistas mexicanos como Carín León, Grupo Frontera, Grupo Firme, entre otros.