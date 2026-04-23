Liga MX Bueno no será parte del Atlante, ya hay dos candidatos para los Potros Los nuevos dueños de la franquicia no tienen considerado al director técnico de Mazatlán FC.

Video Sergio Bueno no seguirá como DT de Mazatlán ya hay candidatos para el Atlante

Sergio Bueno no dará el brinco al Atlante y este sábado en el triunfo 4-3 de Mazatlán sobre Toluca dirigió su penúltimo partido con el equipo y ya hay un par de candidatos fuertes para hacerse cargo de los azulgrana: Ricardo Antonio Lavolpe y Miguel Herrera.

Así lo dio a conocer Marco Cancino, de TUDN, durante la transmisión en Estados Unidos del juego de la Jornada 16 celebrado en El Encanto.

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"Sergio Bueno está dirigiendo su penúltimo partido con Mazatlán, no va a seguir. Se le termina el contrato con Mazatlán y los nuevos dueños de la franquicia no lo tienen considerado como técnico", explicó.

Y añadió sobre lo que puede venir en la dirección técnico del equipo.

"Hay dos opciones que tienen considerados para dirigir al Atlante a partir del próximo torneo. Ricardo Antonio Lavolpe y Miguel Herrera, que es la opción más avanzada. No ha firmado, pero es una opción una muy, muy avanzada", aseguró.

Así, será el próximo sábado 25 de abril cuando Bueno dirija su último partido al frente de la franquicia. Lo hará ante Tigres en la Jornada 17 del Clausura 2026 en el Estadio Universitario.