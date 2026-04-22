Liga MX EN VIVO | Mazatlán FC vs. Toluca - Clausura 2026 Inicia la fecha 16 de la Liga MX con este emocionante encuentro.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

Auténtica nostalgia será la que se viva en el Estadio El Encanto en la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, un dolor que no se veía desde hace varios años entre la afición de un equipo al saber que no lo verán más y, en esta ocasión no será precisamente por un descenso.

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Los Cañoneros llegan a este encuentro luego de empatar 1-1 ante Querétaro en este mismo escenario, ubicados en el penúltimo puesto de la competencia, con solamente 12 unidades y en busca de su cuarta victoria de la temporada.

Por su parte, Toluca viene de una dolorosa derrota ante América, lo que los marginó hasta el quinto puesto de la competencia con 27 puntos y buscará asegurar su puesto entre los primeros cuatro del certamen.

Sigue aquí las incidencias del partido: