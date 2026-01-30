Liga MX Lo respuesta de Sebastián Cáceres sobre las posibles salidas de América El uruguayo también comentó sobre la visita de Emilio Azcárraga y las prioridades del club esta campaña.

Sebastián Cáceres se toma con calma las posibles salidas en los próximos días de compañeros, Rodrigo Aguirre por ejemplo, y del auxiliar técnico, Paulo Víctor, y asegura que con o sin ellos América va a competir.

En conferencia de prensa previa al duelo de la Jornada 4 del Clausura 2026 ante Necaxa, el defensa uruguayo hizo hincapié en lo que están enfocados ahora mismo.

"Se sabe de los rumores y cosas que se han manejado más que nada en redes, pero como dije hace un rato lo importante son las competencias que tenemos. Si hay movimientos o no, serán para el bien de cada uno o bien del equipo y si viene alguien bienvenido, y sí se va, competiremos sin ellos" explicó.

"Más allá de quien esté o no, el equipo debe estar enfocado en ganar nuestro primer partido y de la competencia de Conchampions que estamos un poco en el debe en ese sentido y estamos muy enfocados en ganarla", añadió.

Visita de Emilio Azcárraga y Concachampions

Sobre la visita este viernes de Emilio Azcárraga, dueño del club, Cáceres comentó que fue algo inesperado, "pero grato".

"Fue algo inesperado la verdad, pero siempre es algo grato que él esté acá porque obviamente viene a manifestar las expectativas que tiene en nosotros y toda la fe que siempre pone en cada uno de nosotros para poder conseguir las cosas. Siempre nos deja en claro que si estamos acá es porque podemos conseguir los objetivos que él propone", aseguró.

Finalmente, también habló sobre la exigencia de ganar la Concachampions no solo del dueño del equipo si no también de la afición de las Águilas.

"No es que nos haya venido a exigir algo, solo hizo presencia. Eso lo sabemos. Tenemos que ganar siempre todas las competencias, siempre estamos con ese objetivo de ganar toda competencia que se nos proponga. Principalmente, Concachampions es algo de lo que, como dije hoy, estamos en el debe. Que estamos muy enfocados en ganarla porque es algo que sí, se nos exige no solo el patrón si no también la afición, obviamente, quiere que ganemos un título internacional. Y es muy importante para todos nosotros también", concluyó.