Allan Saint-Maximin fue la sensación del americanismo tras debutar con un gol que celebró con un baile muy peculiar, pero también lo hizo por el pecular objeto que portaba en el cuello.

El atacante francés sorprendió a más de uno con su espectacular collar que portó antes de ingresar al campo de juego y que tuvo que quitarse para poder jugar, pero no sin antes darle un pequeño beso.

Y es que el accesorio del francés es una pieza muy valiosa ya que porta un crucifijo con algunos diamantes y que ha utilizado en las últimas semanas.

Cabe destacar que el francés tiene un gran gusto por los accesorios de lujo como con el reloj que portó a su llegada a la Ciudad de México que tiene un valor de más de 400 mil dólares.

Y ante estos lujosos accesorios que usa Allan Saint-Maximin en su vida cotidiana y en las previas de los partidos, algunos aficionados le han puesto el sobrenombre de Gucci-Man.

Será el próximo sábado ante Pachuca cuando el francés vea sus primeros minutos en el estadio Ciudad de los Deportes, casa provisional del América.