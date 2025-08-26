    Allan Saint-Maximin

    Se revela el objeto que le quitaron a Maximin antes de su debut con América

    El francés se ha convertido en toda una sensación por la forma en que se presentó en el futbol mexicano.

    Por:
    TUDN
    Video Este fue el objeto que le quitaron a Maximin antes de su debut con América

    Allan Saint-Maximin fue la sensación del americanismo tras debutar con un gol que celebró con un baile muy peculiar, pero también lo hizo por el pecular objeto que portaba en el cuello.

    El atacante francés sorprendió a más de uno con su espectacular collar que portó antes de ingresar al campo de juego y que tuvo que quitarse para poder jugar, pero no sin antes darle un pequeño beso.

    PUBLICIDAD

    Y es que el accesorio del francés es una pieza muy valiosa ya que porta un crucifijo con algunos diamantes y que ha utilizado en las últimas semanas.

    Cabe destacar que el francés tiene un gran gusto por los accesorios de lujo como con el reloj que portó a su llegada a la Ciudad de México que tiene un valor de más de 400 mil dólares.

    Y ante estos lujosos accesorios que usa Allan Saint-Maximin en su vida cotidiana y en las previas de los partidos, algunos aficionados le han puesto el sobrenombre de Gucci-Man.

    Será el próximo sábado ante Pachuca cuando el francés vea sus primeros minutos en el estadio Ciudad de los Deportes, casa provisional del América.

    Video América busca adaptación total de Maximin a la Liga MX

    Más sobre Allan Saint-Maximin

    1:17
    ¡Talismán de lujo! Saint-Maximin debuta con América y presume amuleto exclusivo

    ¡Talismán de lujo! Saint-Maximin debuta con América y presume amuleto exclusivo

    1:50
    América busca adaptación total de Maximin a la Liga MX

    América busca adaptación total de Maximin a la Liga MX

    1 min
    El humilde gesto de Saint-Maximin con su compañero que enamora al América

    El humilde gesto de Saint-Maximin con su compañero que enamora al América

    1 min
    Allan Saint-Maximin tiene argumentos para ser un protagonista de la Liga MX

    Allan Saint-Maximin tiene argumentos para ser un protagonista de la Liga MX

    2:38
    ¡Maximin se puede robar la Liga MX! Esto piensan sus compañeros

    ¡Maximin se puede robar la Liga MX! Esto piensan sus compañeros

    Relacionados:
    Allan Saint-MaximinAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD