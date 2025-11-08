Video ¡Le arrojan objetos a Saint-Maximin y su respuesta a la grada es épica!

El Nemesio Diez era una ‘sucursal’ del infierno con el triunfo parcial de los Diablos Rojos 2-0 sobre el América. Las Águilas buscaron por todos los medios abrir la zaga defensiva del Toluca, pero el técnico Antonio Mohamed sabe jugar estos compromisos y de nueva cuenta le gana la partida a André Jardine.

En cobro de tiro de esquina, Allan Saint-Maximin se acerca a colocar el esférico en el área y de inmediato algunos ‘pseudo aficionados’ comienzan a insultar al futbolista con gritos y señas obscenas a lo que el jugador francés respondió con categoría, sin insultos y con sonrisas.

Maximin no cayó en su juego y siguió con el partido intentando anotar el primero.

Anoten las placas que 'arroyan' a Santander

Al minuto 65 y tras un rechace del guardameta del Toluca, Juan Pi Domínguez recupera el esférico y se lanza al ataque, Allan Saint-Maximin sale a toda velocidad y en el trayecto arroya al árbitro Luis Enrique Santander, quien tras el impacto se va de inmediato al césped.

La fuerza y físico del futbolista francés fueron evidentes al desplazar sin ningún problema al árbitro mexicano.

Afortunadamente el incidente quedó en anécdota, ya que ninguno salió lesionado.