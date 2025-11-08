Lamentable: Fans del Toluca hacen señas obscenas a Maximin y así les respondió el francés
En cobro de tiro de esquina el jugador del América es insultado por aficionados del Toluca y el jugador responde de forma amable, al no caer en provocaciones.
El Nemesio Diez era una ‘sucursal’ del infierno con el triunfo parcial de los Diablos Rojos 2-0 sobre el América. Las Águilas buscaron por todos los medios abrir la zaga defensiva del Toluca, pero el técnico Antonio Mohamed sabe jugar estos compromisos y de nueva cuenta le gana la partida a André Jardine.
En cobro de tiro de esquina, Allan Saint-Maximin se acerca a colocar el esférico en el área y de inmediato algunos ‘pseudo aficionados’ comienzan a insultar al futbolista con gritos y señas obscenas a lo que el jugador francés respondió con categoría, sin insultos y con sonrisas.
Maximin no cayó en su juego y siguió con el partido intentando anotar el primero.
Anoten las placas que 'arroyan' a Santander
Al minuto 65 y tras un rechace del guardameta del Toluca, Juan Pi Domínguez recupera el esférico y se lanza al ataque, Allan Saint-Maximin sale a toda velocidad y en el trayecto arroya al árbitro Luis Enrique Santander, quien tras el impacto se va de inmediato al césped.
La fuerza y físico del futbolista francés fueron evidentes al desplazar sin ningún problema al árbitro mexicano.
Afortunadamente el incidente quedó en anécdota, ya que ninguno salió lesionado.