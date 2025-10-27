América recibió una buena noticia para el cierre del Apertura 2025 de la Liga MX luego de que uno de sus futbolistas se recuperar de su lesión y se reintegrara a los entrenamientos de cara al cierre del torneo.

Las Águilas, quienes empataron ante Mazatlán, ya preparan el juego frente a León de la jornada 16 y lo hicieron con la presencia de Isaías Violante que superó la lesión en el duelo amistoso ante Chivas.

De igual forma se espera que en los siguientes días se reincorpore Erick ‘Chiquito’ Sánchez, quien fue baja en los dos últimos juegos del América, así como la vuelta a los entrenamientos de Raúl ‘Pantera’ Zúñiga tras su lesión en el juego ante Santos de la jornada 12.

HENRY MARTÍN Y MAXIMIN EN DUDA PARA EL JUEGO CONTRA LEÓN

América intentará no dejar ir puntos ante León para mantenerse en la pelea por el liderato del Apertura 2025 y espera contar con dos de sus figuras.

La primera es la de Henry Martín, quien se ha perdido la mayor parte del torneo, y esperarán hasta el último momento para saber si André Jardine pueda contar con el delantero azulcremas.

Por su parte , Allan Saint-Maximin está en duda debido al golpe que recibió en el encuentro entre América y Mazatlán del pasado viernes.

Las Águilas recibirán este sábado en el estadio Ciudad de los Deportes al León como parte de la jornada 16 del Apertura 2025, al momento los Azulcremas están ubicados en la cuarta posición.