Alan Saint-Maximin llenó de elogios a André Jardine donde aseguró que “ama” al técnico brasileño por la gran persona que es dentro y fuera del plantel americanista.

En entrevista con TUDN, el atacante del América señaló que siempre luchará por Jardine con quien espera ganar muchos títulos con los Azulcremas.

“ Lo amo, para ser sincero. No hay muchos entrenadores a los que ame, pero él es uno de los entrenadores que amo. Me gusta porque es un muy buen tipo, muy buena persona, es amable, y no solo amable con el buen jugador… Jardine habla con todos, incluso con el jugador joven, incluso con el jugador que no juega y que quizás ni siquiera juegue un partido”

“ Así que me gusta es un buen ser humano. Vi por primera vez a su hijo ayer y fue muy agradable verlo porque está el fútbol, pero la parte humana es la más importante para mí, porque puedes ganar tanto dinero como quieras, tantos títulos como quieras y si no eres una buena persona, seguirás sin ser una buena persona, así que fue muy importante ver esto y él es este tipo de entrenador, es el tipo de entrenador por el que quiero luchar… y espero que tengamos la oportunidad de ganar muchos títulos juntos”; mencionó Maximin.

Desde la llegada de Alan Saint-Maximin al América, André Jardine ha tenido una buena relación con francés donde ha elogiado al futbolista en varios momentos del Apertura 2025 donde el atacante ha mostrado grandes cualidades.