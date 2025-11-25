    América

    Maximin sobre André Jardine: "Lo amo, para ser sincero"

    El atacante francés destacó la humildad que tiene el técnico brasileño dentro y fuera de las canchas.

    Raúl Martínez.
    Video Maximin se rinde ante Jardine: “Lo amo”

    Alan Saint-Maximin llenó de elogios a André Jardine donde aseguró que “ama” al técnico brasileño por la gran persona que es dentro y fuera del plantel americanista.

    En entrevista con TUDN, el atacante del América señaló que siempre luchará por Jardine con quien espera ganar muchos títulos con los Azulcremas.

    Lo amo, para ser sincero. No hay muchos entrenadores a los que ame, pero él es uno de los entrenadores que amo. Me gusta porque es un muy buen tipo, muy buena persona, es amable, y no solo amable con el buen jugador… Jardine habla con todos, incluso con el jugador joven, incluso con el jugador que no juega y que quizás ni siquiera juegue un partido”

    Así que me gusta es un buen ser humano. Vi por primera vez a su hijo ayer y fue muy agradable verlo porque está el fútbol, pero la parte humana es la más importante para mí, porque puedes ganar tanto dinero como quieras, tantos títulos como quieras y si no eres una buena persona, seguirás sin ser una buena persona, así que fue muy importante ver esto y él es este tipo de entrenador, es el tipo de entrenador por el que quiero luchar… y espero que tengamos la oportunidad de ganar muchos títulos juntos”; mencionó Maximin.

    Desde la llegada de Alan Saint-Maximin al América, André Jardine ha tenido una buena relación con francés donde ha elogiado al futbolista en varios momentos del Apertura 2025 donde el atacante ha mostrado grandes cualidades.

    Video Para Jardine vendrá lo mejor de la dupla Maximin y Brian en América

