    América

    ¿Todo es culpa de Maximin? Así se lesionó Henry Martín con América

    Julio Ibáñez nos revela el secreto de cómo fue que se lastimó la última vez el delantero azulcrema.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video La razón real de cómo se lesionó Henry Martín, ¿fue culpa de Maximin?

    La suerte no ha estado del lado del Henry Martín en este 2025 y eso quedó demostrado en la forma en que se lesionó por última vez con América que no le ha permitido regresar a las canchas en este Apertura.

    De acuerdo con Julio Ibáñez para Insiders de TUDN, Allan Saint-Maximin fue uno de los ‘culpables’ de que el delantero azulcrema volviera a caer en una lesión.

    PUBLICIDAD

    “Para que le calculen la mala suerte. Va a disparar Maximin y Henry a la hora de voltearse para tapar el disparo recibe el golpe y digamos que cae medio desestabilizado y se resiente de la rodilla. Después una jugada con Ramón Juárez choca y la rodilla. Así o más mala suerte”; reveló Julio Ibáñez.

    Se espera que esta semana Henry Martín trabaje al parejo con el equipo, pero es poco probable que regrese a las canchas en el juego entre América y León de la jornada 16 del Apertura 2025.

    En este torneo Henry Martín solo ha disputado con el América 111 minutos al jugar ante Necaxa, Querétaro y Chivas, además no ha podido anotar con los Azulcremas desde la liguilla pasada.

    Video La razón real de cómo se lesionó Henry Martín, ¿fue culpa de Maximin?

    Más sobre América

    2:26
    La razón real de cómo se lesionó Henry Martín, ¿fue culpa de Maximin?

    La razón real de cómo se lesionó Henry Martín, ¿fue culpa de Maximin?

    El POLÉMICO América vs. León donde hubo goles, peleas y rodillazo del árbitro
    El POLÉMICO América vs. León donde hubo goles, peleas y rodillazo del árbitro
    El POLÉMICO América vs. León donde hubo goles, peleas y rodillazo del árbitro

    El POLÉMICO América vs. León donde hubo goles, peleas y rodillazo del árbitro

    Liga MX
    14 fotos
    1 min
    América realiza concurso de disfraces y jugadores mueren de la risa

    América realiza concurso de disfraces y jugadores mueren de la risa

    2:34
    ¡Muertos, pero de risa! Así fue el concurso de disfraces en el América

    ¡Muertos, pero de risa! Así fue el concurso de disfraces en el América

    1 min
    América recibe buenas noticias de cara al juego frente a León

    América recibe buenas noticias de cara al juego frente a León

    Relacionados:
    AméricaHenry MartínAllan Saint-Maximin

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX