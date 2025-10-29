¿Todo es culpa de Maximin? Así se lesionó Henry Martín con América
Julio Ibáñez nos revela el secreto de cómo fue que se lastimó la última vez el delantero azulcrema.
La suerte no ha estado del lado del Henry Martín en este 2025 y eso quedó demostrado en la forma en que se lesionó por última vez con América que no le ha permitido regresar a las canchas en este Apertura.
De acuerdo con Julio Ibáñez para Insiders de TUDN, Allan Saint-Maximin fue uno de los ‘culpables’ de que el delantero azulcrema volviera a caer en una lesión.
“Para que le calculen la mala suerte. Va a disparar Maximin y Henry a la hora de voltearse para tapar el disparo recibe el golpe y digamos que cae medio desestabilizado y se resiente de la rodilla. Después una jugada con Ramón Juárez choca y la rodilla. Así o más mala suerte”; reveló Julio Ibáñez.
Se espera que esta semana Henry Martín trabaje al parejo con el equipo, pero es poco probable que regrese a las canchas en el juego entre América y León de la jornada 16 del Apertura 2025.
En este torneo Henry Martín solo ha disputado con el América 111 minutos al jugar ante Necaxa, Querétaro y Chivas, además no ha podido anotar con los Azulcremas desde la liguilla pasada.