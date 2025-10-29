Video La razón real de cómo se lesionó Henry Martín, ¿fue culpa de Maximin?

La suerte no ha estado del lado del Henry Martín en este 2025 y eso quedó demostrado en la forma en que se lesionó por última vez con América que no le ha permitido regresar a las canchas en este Apertura.

De acuerdo con Julio Ibáñez para Insiders de TUDN, Allan Saint-Maximin fue uno de los ‘culpables’ de que el delantero azulcrema volviera a caer en una lesión.

“Para que le calculen la mala suerte. Va a disparar Maximin y Henry a la hora de voltearse para tapar el disparo recibe el golpe y digamos que cae medio desestabilizado y se resiente de la rodilla. Después una jugada con Ramón Juárez choca y la rodilla. Así o más mala suerte”; reveló Julio Ibáñez.

Se espera que esta semana Henry Martín trabaje al parejo con el equipo, pero es poco probable que regrese a las canchas en el juego entre América y León de la jornada 16 del Apertura 2025.

En este torneo Henry Martín solo ha disputado con el América 111 minutos al jugar ante Necaxa, Querétaro y Chivas, además no ha podido anotar con los Azulcremas desde la liguilla pasada.