Video ¡Queeé! Isra Reyes revela ser el ‘maestro’ de baile de Saint-Maximin

Israel Reyes destacó el golazo de Allan Saint-Maximin que lideró el triunfo del América sobre León por 2-0 en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

Incluso, el defensa azulcrema reveló en exclusiva para TUDN que él fue la mente maestra detrás el épico festejo/baile que hizo el francés en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“¿Viste el bailecito? Le dije en la semana ‘hermano, vas a hacer gol y lo bailamos así’. Me dijo ‘uy, lindo, lindo, quiero hacer el gol por el baile, no por anotar’”, confesó.

Saint-Maximin rompió con una sequía goleadora de dos meses tras haber anotado en sus dos primeros partidos en la Liga MX frente a Atlas -en su debut-y contra Pachuca.

“Nos da gusto que se esté reincorporando de gran manera, alcanzando su nivel que todos conocemos en la Liga y con mucha ilusión de que nos aporte”, añadió Isra Reyes sobre el francés.

Con su victoria ante La Fiera, América escaló a la tercera posición del Torneo Apertura 2025 con 34 puntos, empatado con Toluca y a una unidad del líder Cruz Azul.

Las Águilas cierran la fase regular visitando a los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez el próximo sábado 8 de noviembre.