    Israel Reyes confiesa ser el maestro de baile de Saint-Maximin

    El defensa del América reveló que fue su idea el épico festejo que hizo el francés tras su golazo vs. León.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Israel Reyes destacó el golazo de Allan Saint-Maximin que lideró el triunfo del América sobre León por 2-0 en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

    Incluso, el defensa azulcrema reveló en exclusiva para TUDN que él fue la mente maestra detrás el épico festejo/baile que hizo el francés en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    “¿Viste el bailecito? Le dije en la semana ‘hermano, vas a hacer gol y lo bailamos así’. Me dijo ‘uy, lindo, lindo, quiero hacer el gol por el baile, no por anotar’”, confesó.

    Saint-Maximin rompió con una sequía goleadora de dos meses tras haber anotado en sus dos primeros partidos en la Liga MX frente a Atlas -en su debut-y contra Pachuca.

    “Nos da gusto que se esté reincorporando de gran manera, alcanzando su nivel que todos conocemos en la Liga y con mucha ilusión de que nos aporte”, añadió Isra Reyes sobre el francés.

    Con su victoria ante La Fiera, América escaló a la tercera posición del Torneo Apertura 2025 con 34 puntos, empatado con Toluca y a una unidad del líder Cruz Azul.

    Las Águilas cierran la fase regular visitando a los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez el próximo sábado 8 de noviembre.

