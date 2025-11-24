Alan Saint-Maximin ha recibido elogios y criticas sobre su nivel con América y ante esto el futbolista francés se sincero sobre su rendimiento en la Liga MX.

En entrevista para TUDN el atacante de las Águilas señaló que continúa en un proceso de adaptación ya que no es fácil llegar a un futbol diferente.

“ No es mí mejor versión para ser totalmente honesto contigo, pero estoy trabajando en ello. El primer año siempre es difícil cuando llegas a tu nuevo equipo, es un fútbol diferente, las canchas no son excelentes en México, tenemos que ser honestos con esto, la mayoría de las canchas en todos los equipos donde hemos jugado, incluso en casa, no son muy buenas, pero tenemos que adaptarnos.”

“ Tenemos que luchar, y estoy seguro de que, si sigo mejorando mi estado físico, porque empiezo a sentirme mucho mejor ya que al principio con la altitud fue muy, muy duro, y no fue fácil.. y la gente necesita entender esto porque mi cuerpo no se sentía bien, y siempre estuve muy cerca de llevar mi cuerpo al límite…pero creo que las cosas mejorarán un poco y podré, día a día y partido a partido, mostrar lo mejor de mí”, indicó Maximin.

En el presente Apertura 2025, Alan Saint-Maximin acumula 12 partidos disputados con América donde ha colaborado con tres goles y dos asistencias, y en liguilla busca incrementar sus estadísticas con el conjunto azulcrema.

MAXIMIN SOBRE RAMOS Y CANALES: “NO LOS CONOZCO”

Previo al duelo entre América y Rayados por los Cuartos de Final del Apertura 2025, Alan Saint-Maximin habló sobre si tiene alguna relación con las estrellas de Monterrey donde destacó su calidad.

“Conozco a Martial, por supuesto, muy buenos chicos y un jugador increíble. A Ramos no lo conozco, pero todos conocen la calidad de este jugador, no es posible no conocerlo especialmente por lo que hizo en el Real Madrid. A Canales, realmente no lo conozco, pero todos son muy buenos jugadores. Y, para ser honesto, realmente no me importa nada de eso. Lo más importante es que siempre intento dar lo mejor de mí por el equipo, siempre intento luchar, incluso si a veces algunos partidos son difíciles, no son fáciles de ganar”, mencionó Maximin.

América y Monterrey se enfrentarán el próximo miércoles 26 de noviembre en la cancha del estadio BBVA como parte del juego de ida de Cuartos de Final y la vuelta se jugará el 29 de noviembre en el estadio Ciudad de los Deportes.